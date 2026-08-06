Caso Alberto Llerena revive polémica sobre el uso de la fuerza y las atribuciones de la Policía Municipal

El exalcalde capitalino José Isabel Blandón cuestionó las atribuciones otorgadas a la Policía Municipal y aseguró que el acuerdo que la creó como cuerpo policial es inconstitucional. Sus declaraciones se producen mientras la Corte Suprema de Justicia analiza una demanda presentada por el Ministerio de Seguridad contra la normativa municipal.