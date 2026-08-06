José Blandón: 'Militarizaron un servicio cuyo propósito es cuidar las instalaciones del Municipio'

El exalcalde capitalino José Isabel Blandón cuestionó las atribuciones otorgadas a la Policía Municipal y aseguró que el acuerdo que la creó como cuerpo policial es inconstitucional. Sus declaraciones se producen mientras la Corte Suprema de Justicia analiza una demanda presentada por el Ministerio de Seguridad contra la normativa municipal.

Ciudad de Panamá, Panamá/El caso de Alberto Llerena volvió a poner en el centro del debate las facultades de la Policía Municipal de Panamá, especialmente en lo relacionado con la realización de requisas, aprehensiones y detenciones preventivas. La discusión cobra fuerza luego de que la Corte Suprema de Justicia admitiera una demanda de nulidad presentada por el Ministerio de Seguridad contra el acuerdo municipal que regula las funciones de este cuerpo.

El exalcalde capitalino José Isabel Blandón sostuvo que la creación de la Policía Municipal, tal como fue aprobada por el Municipio de Panamá, contradice la Constitución.

"La Constitución dice que los servicios de policía serán organizados por ley y la ley la aprueba la Asamblea Nacional", afirmó Blandón, al recordar que el antiguo Servicio de Vigilancia Municipal tenía funciones distintas y estaba orientado principalmente a custodiar bienes e instalaciones municipales.

Blandón señaló que la actual administración transformó ese servicio en una Policía Municipal con una estructura similar a la de los estamentos de seguridad del Estado, incorporando rangos, escalafones y personal proveniente de cuerpos como el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

A su juicio, el cuerpo municipal ha asumido funciones que corresponden exclusivamente a la Policía Nacional. El exalcalde también cuestionó que parte del personal haya sido destinado a patrullajes motorizados, en lugar de cumplir labores de vigilancia en parques, mercados, bibliotecas, cementerios e instalaciones deportivas administradas por el Municipio de Panamá.

Demanda admitida por la Corte

La controversia jurídica se centra en una demanda de nulidad presentada por la directora de Asesoría Legal del Ministerio de Seguridad, Argentina Barrera, contra el acuerdo municipal que creó la Policía Municipal.

Se pudo conocer que el recurso cuestiona que la normativa otorgue a los agentes municipales facultades para practicar requisas, realizar aprehensiones, ejecutar detenciones preventivas y utilizar la fuerza, atribuciones que, según el Ministerio de Seguridad, corresponden a las autoridades competentes establecidas por ley.

La demanda también objeta la creación de rangos y escalafones similares a los existentes en los cuerpos de seguridad pública, incluyendo niveles de suboficiales, oficiales y una dirección encabezada por un director y un subdirector.

Aunque previamente se presentó una acción de inconstitucionalidad que no fue admitida por aspectos de forma, Blandón considera que el principal debate sigue siendo constitucional.

Llama a denunciar posibles abusos

Consultado sobre cómo debe actuar un ciudadano ante una intervención de la Policía Municipal, Blandón recomendó evitar confrontaciones y denunciar cualquier presunto abuso por las vías legales correspondientes. Asimismo, sostuvo que la ampliación de facultades podría propiciar actuaciones arbitrarias si no existe un marco legal claro que delimite las competencias del cuerpo municipal.

Blandón también se refirió a las recientes reformas al Reglamento Interno de la Asamblea Nacional y expresó preocupación por disposiciones que, señala, podrían abrir la puerta al regreso de las partidas circuitales.

El exdiputado señaló que los parlamentarios tienen la facultad de gestionar la inclusión de obras para sus circuitos durante la discusión del Presupuesto General del Estado, pero advirtió que administrar directamente recursos públicos representaría "un retroceso".

Además, criticó la posibilidad de que se mantengan o incorporen disposiciones que permitan el nombramiento de familiares dentro de la Asamblea, al considerar que ello afectaría la transparencia y la imagen del órgano legislativo.

Finalmente, manifestó que esperaba que la bancada del Partido Panameñista asumiera una postura de oposición más firme durante el nuevo período legislativo, respaldando las iniciativas que beneficien al país y fiscalizando aquellas que considere contrarias al interés público.