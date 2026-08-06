San Miguelito: Presidente del Concejo Municipal pedirá revisión del presupuesto tras anuncio de recortes

El representante sostuvo que es necesario realizar una revisión integral del presupuesto para identificar cuáles impuestos no se están recaudando y, además, fiscalizar el uso de los 200 mil dólares adicionales obtenidos mediante la moratoria.

La crisis financiera que atraviesa el Municipio de San Miguelito ha obligado a la alcaldesa Irma Hernández a establecer recortes presupuestarios a las juntas comunales del distrito, una medida que ha generado el rechazo de algunos representantes de corregimiento.

Uno de ellos es el presidente del Concejo Municipal, Juan Barsallo, quien aseguró que los representantes conocen la situación económica del municipio y, como parte de las acciones para aumentar los ingresos, aprobaron una moratoria, que aún permanece vigente y con la que, según indicó, se han recaudado alrededor de 200 mil dólares.

Barsallo recordó que el proyecto de presupuesto fue aprobado el 23 de diciembre de 2025 y establece una asignación de 28 mil dólares para cada corregimiento destinados a su funcionamiento. Aunque reconoció que esos recursos son insuficientes para atender todas las necesidades de las comunidades, sostuvo que las juntas comunales hacen esfuerzos por cumplir con sus responsabilidades.

El presidente del Concejo citó el artículo 242 de la Constitución, que establece las facultades del Concejo Municipal en materia presupuestaria, así como el artículo 243, mencionado previamente por la alcaldesa Hernández, relacionado con la administración y ejecución del presupuesto municipal.

"Desde el 2024 hemos tenido contención del gasto en las juntas comunales porque nuestro presupuesto era de 32 mil 500 dólares y hemos recibido ingresos de hasta 2 mil dólares", manifestó.

Asimismo, explicó que las últimas comunicaciones recibidas por parte de la Alcaldía han sido mediante decretos. Uno de ellos establecía una contención del gasto para las plazas vacantes tanto en la Alcaldía como en las juntas comunales, con un tope de 8 mil dólares. Sin embargo, señaló que un decreto posterior eliminó esa restricción para las juntas comunales.

De acuerdo con Barsallo, los nuevos montos establecidos por la alcaldesa no forman parte del presupuesto aprobado, por lo que considera que no pueden modificarse mediante decretos, ya que estos no están por encima de la ley ni de un acuerdo municipal.

No podemos aceptar algo que no está presupuestado, que no está contemplado y que no está basado en este acuerdo", expresó.

El representante sostuvo que es necesario realizar una revisión integral del presupuesto para identificar cuáles impuestos no se están recaudando y, además, fiscalizar el uso de los 200 mil dólares adicionales obtenidos mediante la moratoria.

También defendió las planillas de las juntas comunales, al señalar que estos gobiernos locales requieren más personal y mayores recursos para responder a las necesidades de la población. A su juicio, los corregimientos con mayores carencias deberían recibir una asignación presupuestaria superior.

Finalmente, consideró indispensable que el Gobierno Nacional incremente las inversiones en el distrito, ya que con los recursos actuales las juntas comunales no pueden atender ni resolver muchos de los problemas que enfrentan las comunidades.

Barsallo adelantó que los representantes solicitarán la revisión del presupuesto durante la sesión del Concejo Municipal prevista para la tarde de este jueves.