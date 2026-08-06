Clima en Panamá: Caribe y Pacífico registrarán lluvias, tormentas aisladas y posibles ráfagas de viento este jueves

El Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa) informó que este jueves 6 de agosto predominarán las condiciones propias de la temporada lluviosa, con lluvias intermitentes, aguaceros aislados, actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en distintos sectores del territorio nacional.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa) pronosticó para este jueves 6 de agosto una jornada caracterizada por condiciones propias de la temporada lluviosa, favorecidas por la influencia de la vaguada monzónica sobre el Pacífico, sistemas de baja presión en ambas vertientes y el desplazamiento de ondas tropicales.

De acuerdo con el boletín meteorológico, estas condiciones mantendrán una atmósfera inestable, lo que favorecerá la ocurrencia de lluvias, aguaceros aislados y tormentas en distintos puntos del país.

En la vertiente del Caribe, durante la mañana se esperan cielos mayormente nublados con lluvias ligeras e intermitentes sobre las comarcas Ngäbe-Buglé y Guna Yala, el norte de Veraguas, Colón y Bocas del Toro. Para la tarde y la noche persistirá la nubosidad, con precipitaciones intermitentes y aguaceros aislados acompañados de actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en esas mismas regiones.

En el Pacífico, el pronóstico indica cielos nublados durante la mañana, con lluvias ligeras sobre las costas de Darién, el golfo de Panamá, el sur de Veraguas y Chiriquí. En horas de la tarde y la noche aumentará la inestabilidad atmosférica, con aguaceros aislados, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en sectores de Panamá Norte, Este y Oeste, el golfo de Panamá, Darién, el sur de Veraguas, la península de Azuero y Chiriquí.

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En cuanto a las temperaturas, las mínimas oscilarán entre 14 °C y 25 °C, mientras que las máximas alcanzarán entre 28 °C y 32 °C, dependiendo de la región.

Respecto a los vientos, en la vertiente del Caribe predominarán flujos del oeste-suroeste durante la mañana, con velocidades de entre 11 y 13 km/h, cambiando al sur-suroeste en la tarde y noche, con intensidades de 7 a 9 km/h. En el Pacífico se mantendrán vientos del noroeste en horas de la mañana, cercanos a 9 km/h, que cambiarán al norte durante la tarde y la noche, con velocidades de alrededor de 7 km/h.

En las condiciones marítimas, el Caribe continuará bajo advertencia por vientos, oleaje y corrientes de resaca. Se esperan olas de hasta 1.51 metros, por lo que se recomienda precaución a quienes realicen actividades marítimas. En contraste, en la vertiente del Pacífico las condiciones serán favorables, con oleajes cercanos a 0.61 metros y periodos de hasta 10 segundos.

El Imhpa también advirtió que los índices de radiación ultravioleta (UV-B) alcanzarán niveles muy altos durante la mañana y la tarde en ambas vertientes, por lo que recomendó adoptar medidas de protección al exponerse al sol.