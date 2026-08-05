Analistas califican como insuficientes las reformas al reglamento interno de la Asamblea

Analistas sostienen que la mayoría de las propuestas orientadas a transformar el funcionamiento de la Asamblea fueron descartadas.

Ciudad de Panamá/Las reformas al reglamento interno de la Asamblea Nacional continúan generando cuestionamientos. Analistas y conocedores del tema consideran que los cambios aprobados representan modificaciones superficiales y no responden a las expectativas de modernización y fortalecimiento institucional.

El Proyecto de Ley 594 fue aprobado en segundo debate con 30 modificaciones incorporadas y 74 propuestas rechazadas, dentro de un documento compuesto por 39 artículos.

”Una burla a la ciudadanía, realmente resulta incomprensible que un órgano del Estado tan importante, con tan baja aceptación ciudadana, siga insistiendo en no cambiar normas fundamentales; quedaría algo de prestigio a la institución”, aseveró José Stoute, analista político.

De acuerdo con especialistas de distintos sectores, el proceso representaba una oportunidad para introducir cambios de fondo que fortalecieran la transparencia y mejoraran la imagen del Órgano Legislativo. Sin embargo, sostienen que la mayoría de las propuestas orientadas a transformar el funcionamiento de la Asamblea fueron descartadas.

“En la medida en que el Reglamento Interno no atienda directamente estos problemas puntuales, efectivamente lo que vamos a decir que es un ‘maquillaje constante’ del Reglamento que al final no está resolviendo absolutamente nada y mantiene los mismos privilegios y dinámicas viciosas de la política”, aseguró José Lasso, sociólogo y analista político.

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Entre las iniciativas que no prosperaron figuraban medidas relacionadas con la transparencia, la prohibición del nepotismo, el control de la asistencia de los diputados, los salarios, el funcionamiento de las comisiones, la participación de los suplentes y la rendición de cuentas.

Uno de los cambios que más debate ha generado es la modificación impulsada por el diputado Luis Eduardo Camacho, que incorpora entre las funciones de los diputados la gestión, impulso y fiscalización de proyectos y programas en sus respectivos circuitos.

Algunos analistas consideran que esta disposición podría abrir la puerta al regreso de las denominadas partidas circuitales, una figura que ha sido objeto de críticas en administraciones anteriores.

El Proyecto de Ley 594 deberá superar el tercer debate antes de ser remitido al presidente de la República, José Raúl Mulino, quien decidirá si sanciona o veta la iniciativa.

La decisión del Ejecutivo ha despertado expectativa, debido a que el mandatario ha manifestado en distintas ocasiones su rechazo a los privilegios y prácticas cuestionadas dentro de la Asamblea Nacional.

Con información de Luis Jiménez