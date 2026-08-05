Serie del Caribe Kids 2026| Panamá le da una atención especial a los fundamentos

La Serie del Caribe Kids se disputará del 10 al 16 de agosto y la podrás vivir a través de TVMAX y TVN Pass.

Panamá/Los Federales de Chiriquí, representantes de Panamá en la Serie del Caribe Kids 2026, hacen un énfasis especial en la aplicación correcta de los fundamentos del juego de béisbol antes de afrontar el certamen que se llevará a cabo en Nayarit, México, del 10 al 16 de agosto.

"Definitivamente que estamos trabajando mucho en los fundamentos", recalcó Lauren Flores, presidente de la Comisión Técnica de Probeis (Liga Profesional de Béisbol de Panamá). "Los vemos bastante bien".

Flores estuvo presente en la sesión de entrenamientos de este miércoles en el estadio Rod Carew. Él manifestó que la preparación del conjunto panameño está bastante avanzada.

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"Esta ha sido una jornada un poquito calurosa, y eso es bueno para nosotros. Pensamos que estamos bastante avanzados y vamos logrando los objetivos que queremos", expresó.

La jornada también tuvo práctica de bateo, en la que los jugadores realizaron swings en la jaula ubicada en la parte interna del estadio Rod Carew.

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"Hay que traer a los corredores que están en base a 'home plate' para que también el trabajo ofensivo se pueda ver”, puntualizó.

Los Federales seguirán entrenando en el Rod Carew hasta su viaje a México el que se realizará en dos días. El equipo partirá desde Panamá en tres grupos, el primero saldrá el sábado 8 de agosto y los dos restantes el domingo 9.

Los tres grupos llegarán a la ciudad de Guadalajara y desde allí viajarán vía terrestre hacia la ciudad de Tepic, estado de Nayarit, que será la sede del torneo.

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