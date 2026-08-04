Serie del Caribe Kids 2026| Panamá tiene al pitcheo como su carta de presentación para el torneo

La Serie del Caribe Kids se disputará del 10 al 16 de agosto y la podrás vivir a través de TVMAX y TVN Pass.

Panamá/Los Federales de Chiriquí, representantes de Panamá en la Serie del Caribe Kids 2026, tiene en el pitcheo a un arma fundamental para afrontar el certamen que se realizará del 10 al 16 de agosto en Nayarit, México.

El experimentado instructor, Elpidio Pinto, está a cargo de preparar al pitcheo de los Federales. Este es un aspecto del juego al que se le ha dado atención en los entrenamientos.

"Sabemos que hay algunos equipos que son de mucha fuerza, y por eso estamos trabajando con la rotación de los pitchers para tratar de que eso nos ayude bastante", manifestó Eddie Serrano, manager del conjunto panameño, en declaraciones a los medios oficiales de Probeis (Liga Profesional de Béisbol de Panamá).

Debido a que el certamen se desarrollará en poco tiempo, el cuerpo técnico busca tener un pitcheo fortalecido y una buena defensa para enfrentar a los rivales. Para ello se hace énfasis en el dominio de los fundamentos y se apela a la versatilidad de los peloteros que se desempeñan en varias posiciones dentro del terreno de juego, incluida la del lanzador.

"Tenemos unos niños muy rápidos, así que eso nos va a beneficiar bastante", señaló Serrano. "Tenemos un grupo de niños que son buenos bateadores. De repente, no son de tanta fuerza, pero sí de contacto y en eso nos enfocamos bastante", agregó.

La representación panameña debutará el lunes 10 de agosto ante República Dominicana, actual bicampeón del certamen. Posteriormente medirá fuerzas con los conjuntos de Venezuela, Puerto Rico y los dos conjuntos de México (Verde y Rojo).

Te puede interesar: Gianna Woodruff le da a Panamá su tercera medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

"La verdad que no les tengamos miedo, que hay muchos países fuertes, pero no hay que creer en el nombre", expresó Cristian Cedeño a los micrófonos de TVMAX. "Es muy importante, ser un equipo solo y no estar dividido".

"Esta es una experiencia muy linda", reconoció el también jugador Eynar De León. "No todos tienen la capacidad de llegar a este momento, pero tenemos que hacer el mejor esfuerzo para ganarle a todos los equipos".

La representación panameña entrena en el estadio Rod Carew y tiene previsto partir hacia México el sábado 8 de agosto.