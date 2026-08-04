Gianna Woodruff le da a Panamá su tercera medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La representante panameña mantuvo el ritmo durante todo el recorrido para quedarse con la presea dorada en los 400 metros con vallas femeninos y establecer un nuevo récord en esos juegos.

Panamá/La panameña Gianna Woodruff se adjudicó la medalla de oro en los 400 metros con vallas femeninos de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Además de establecer una nueva marca en ese evento.

Woodruff tomó el comando desde su salida, en el carril 6, y mantuvo el ritmo hasta cruzar la meta con tiempo de 53.98 segundos; un registro con el que fijó un nuevo récord Centroamericano y del Caribe.

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La puertorriqueña Grace Claxton (55.40 segs.) se quedó con la presea de plata y la mexicana Yara Amador (55.81 segs.) se llevó la de bronce.

Esta medalla, obtenida por Woodruff, es la tercera dorada para la delegación panameña en la presente cita centroamericana y caribeña.

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Trayectoria

Gianna Woodruff es una de las figuras más destacadas del atletismo panameño de la última década. Especialista en los 400 metros con vallas, ha elevado el nivel de esta prueba tanto para Panamá como para Sudamérica, consolidándose entre las mejores del mundo.

Su debut internacional con Panamá llegó en 2016, cuando obtuvo la medalla de plata en el Campeonato Iberoamericano. Al año siguiente comenzó a consolidarse como una atleta de élite al:

Ganar el oro en el Campeonato Sudamericano de 2017 .

en el de . Clasificarse al Campeonato Mundial de Londres, donde alcanzó las semifinales.

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Principales logros