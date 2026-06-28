Liga Diamante 2026| Paulino, Werro y Bromell se roban los reflectores en París

Una jornada de actuaciones brillantes se dio en la reunión de la capital de Francia.

Francia/La reunión de la Liga de Diamante de atletismo de París tuvo este domingo dos reinas, la dominicana Marileidy Paulino y la suiza Audrey Werro, que brillaron para ganar en 400 y 800 metros, respectivamente, y se ganaron los focos por méritos propios.

De entrada una de las figuras mediáticas de la reunión era el sueco Armand Duplantis, que después de su derrota sorpresa de principios de este mes en Estocolmo ganó ahora el salto con garrocha con 6,13 metros, aunque sin poder batir su récord del mundo.

El otro era el estadounidense Noah Lyles, derrotado en los 100 metros por su compatriota Trayvon Bromell por una centésima de segundo.

- Doble récord -

La victoria de Paulino fue con un tiempo de 48 segundos y 48 centésimas, que se convierte en la mejor marca mundial de lo que va de temporada y que le sirvió además para batir dos récords, el de la reunión de París y el de la Liga de Diamante.

La Gacela, cuya mejor marca personal es de 47.98, continúa así su gran progresión esta temporada, algo más de una semana después de haber debutado en la Liga de Diamante 2026 triunfando en Doha con 48.91, que le sirvió ya para batir el récord de esa reunión.

La anterior mejor marca mundial de 2026 la tenía la jamaicana Dejanea Oakley con 48.79 y en la carrera parisina Paulino sacó casi un segundo a la segunda clasificada, la checa Lurdes Gloria Manuel (49.37).

Paulino fue así la alegría latinoamericana de la reunión de la capital francesa, donde la decepción fue la campeona mundial de lanzamiento de jabalina, la ecuatoriana Juleisy Angulo, que apenas fue duodécima (52,91 metros) en una prueba ganada por la china Ziyi Yan (67,44 metros).

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- Más cerca de Kratochvílová -

La otra sensación sobre la pista azul del estadio Charléty fue la suiza Audrey Werro, protagonista este año con sus exhibiciones en los 800 metros, donde sigue haciendo temblar el récord del mundo.

Se impuso esta vez con un minuto, 53 segundos y 80 centésimas, mejorando en 18 centésimas su mejor marca personal y derrotando a la neerlandesa Femke Broeders-Bol (1:55.60), segunda.

A sus 22 años, parece lanzada hacia el récord mundial de la checoslovaca Jarmila Kratochvílová (1:53.28 en 1983), el más viejo del atletismo.

Solo esa atleta y la ucraniana Nadezhda Olizarenko (1:53.43 en 1980 representando a la Unión Soviética) han corrido más rápido que Werro en la doble vuelta de pista.

"No pensaba poder luchar por el récord mundial esta temporada, pensaba que eso llegaría más adelante en mi carrera, pero es estupendo que sea así", declaró Werro a su paso por la zona mixta en la capital francesa.

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- Por una centésima -

Otra de las pruebas más esperadas eran los 100 metros, donde el campeón olímpico de la distancia, Noah Lyles, fue derrotado por su compatriota Trayvon Bromell por solo una centésima (9.91 contra 9.92).

Tercero de la carrera fue el italiano Marcell Jacobs, campeón olímpico en 2021, con 9.96.

Lyles frena la euforia después de su reciente victoria en los 100 metros de la reunión de Roma (9.88) y, sobre todo, de haber logrado la mejor marca de la historia a mediados de este mes en Ostrava en los 150 metros, una distancia inhabitual y poco frecuente (14.67).

No competirá por ahora hasta finales de julio, en los campeonatos de Estados Unidos.

En las otras pruebas de la reunión parisina destacaron las victorias del también estadounidense Jamal Britt en 110 metros vallas (12.89) y del canadiense Marco Arop en los 800 metros (1:41.84).

La Liga de Diamante tendrá su próxima etapa el sábado de la próxima semana en Eugene (Estados Unidos).