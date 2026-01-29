Sha'Carri Richardson| La estrella del atletismo sobrepasa los límites de velocidad y le trae consecuencias

La atleta estadounidense protagoniza un incidente en el que intervinieron agentes policiales de Florida

Estados Unidos/La estrella del atletismo Sha'Carri Richardson, reina de la velocidad estadounidense, fue arrestada este jueves en el estado de Florida por supuestamente manejar por encima de los 160 kilómetros por hora.

A Richardson, según registros carcelarios, se le imputó un cargo de conducción peligrosa por exceso de velocidad.

La detención fue realizada por agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Orange, al que pertenece la ciudad de Orlando, y la fianza de la velocista se fijó en 500 dólares.

El arresto es el último de una larga lista de incidentes protagonizados por la ex campeona mundial de los 100 metros planos, de 25 años.

Te puede interesar: Béisbol Juvenil 2026| Con estos partidos inicia la Ronda de Ocho del campeonato nacional

Richardson, medallista de plata en los 100m de los Juegos Olímpicos de París 2024 y oro en relevos 4x100m, ya fue arrestada el pasado julio en el aeropuerto internacional de Seattle tras empujar a su novio, el también velocista Cristian Coleman.

Posteriormente, la atleta se disculpó con Coleman en redes sociales y no se presentaron cargos.

En 2021, Richardson sufrió una controvertida exclusión de los Juegos Olímpicos de Tokio por dar positivo por marihuana en su victoria en las pruebas clasificatorias de Estados Unidos.

El pasado julio, en Florida entró en vigor una nueva ley destinada a combatir el aumento de muertes y accidentes graves de tráfico.

La legislación penaliza la conducción a 50 millas por hora (80 km/h) por encima del límite establecido, o a más de 100 mph (160 km/h).

Una primera condena por este delito puede castigarse con hasta 30 días de cárcel y una multa de 500 dólares.

Reseña

Sha’Carri Richardson es una atleta estadounidense, considerada una de las velocistas más rápidas del mundo en pruebas de 100 m y 200 m en atletismo.

Perfil

Nombre completo: Sha’Carri LaNay Richardson.

Sha’Carri LaNay Richardson. Fecha de nacimiento: 25 de marzo de 2000.

25 de marzo de 2000. Lugar de nacimiento: Dallas, Texas, Estados Unidos.

Dallas, Texas, Estados Unidos. Disciplina: Velocidad — 100 m, 200 m y relevos.

Carrera deportiva y logros

Richardson se destacó desde joven, rompiendo récords juveniles y universitarios en 100 m.

Es campeona mundial de 100 m y miembro del equipo estadounidense de 4×100 m que ha ganado títulos.

En los Juegos Olímpicos de París 2024, ganó medalla de plata en los 100 m y medalla de oro en el relevo 4×100 m con el equipo de EE. UU.

Te puede interesar: LPF | Conoce los partidos programados de la jornada 3 en la Liga Panameña de Fútbol

Retos y controversias

Richardson se clasificó para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 , pero fue suspendida por un resultado positivo por cannabis , lo que le impidió competir ahí.

, pero fue , lo que le impidió competir ahí. Ha tenido atención mediática por su vida personal y estilo llamativo en la pista, incluyendo sus coloridos peinados y uñas largas.

En años recientes ha enfrentado algunos problemas legales, incluidos arrestos por excesiva velocidad y un incidente de violencia doméstica en 2025, por los cuales ha emitido disculpas públicas.

Impacto y estilo

Además de su rendimiento atlético, Richardson es conocida por su personalidad audaz, estilo propio y presencia cultural más allá del deporte, lo que la ha convertido en una figura popular y a veces controvertida en la escena mundial del atletismo.