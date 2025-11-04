Fiestas Patrias 2025| Irving Saladino: campeón olímpico panameño participa de los desfiles

El exatleta muestra su amor por Panamá fuera de los coliseos.

Panamá/Irving Saladino tuvo en estos días una notable participación en los desfiles patrios de su natal Colón y de la ciudad de Panamá.

Este martes 4 de noviembre, el campeón olímpico panameño se integró a la Super Banda de Colón y marchó en por la Vía España, en la denominada Ruta 2 de los desfiles en la capital con motivo del Día de los Símbolos Patrios. Durante el recorrido, Saladino mostró sus destrezas con la caja.

También en Colón

El medallista de oro olímpico de salto de longitud estuvo presente en los desfiles del lunes 3 de noviembre en la ciudad de Colón donde, al igual que en varios puntos del territorio panameño, se celebraron los 122 años de la Separación de Panamá de Colombia.

En ese día, Saladino se puso el uniforme del Cuerpo de Bomberos de Panamá y se unió a la delegación de la Zona Regional de Colón.

Trayectoria

Irving Jahir Saladino Aranda (nacido el 23 de enero de 1983 en Colón, Panamá) es uno de los atletas más destacados en la historia del deporte panameño y latinoamericano, reconocido mundialmente por su desempeño en salto de longitud.

Inicios

Comenzó a practicar atletismo en su ciudad natal, destacando desde joven por su velocidad y potencia.

Inicialmente compitió en pruebas de velocidad y salto triple, pero luego se especializó en salto de longitud, donde encontró su mayor éxito.

Fue descubierto por el entrenador Florencio Aguilar, quien lo guio hacia el alto rendimiento.

Ascenso Internacional

En 2003, participó en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo, aunque sin lograr medalla.

En 2004, debutó en los Juegos Olímpicos de Atenas, pero no logró clasificar a la final.

, debutó en los , pero no logró clasificar a la final. En 2006, empezó a destacar en la Liga de Oro de la IAAF (Golden League), ganando varias etapas y consolidándose como uno de los mejores saltadores del mundo.

Éxitos y Récords

2006: Ganó medalla de plata en el Campeonato Mundial Indoor (bajo techo) en Moscú .

Ganó medalla de plata en el Campeonato Mundial Indoor (bajo techo) en Moscú.
2007: Obtuvo la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Atletismo de Osaka, convirtiéndose en el primer panameño en lograrlo.

Obtuvo la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Atletismo de Osaka, convirtiéndose en el primer panameño en lograrlo.
2008: Logró su máximo triunfo al ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín, con un salto de 8.34 metros.

Fue la primera medalla de oro olímpica en la historia de Panamá.

. Su mejor marca personal fue de 8.73 metros, conseguida en 2008, que lo colocó entre los mejores saltadores del mundo de todos los tiempos.

Últimos años y retiro