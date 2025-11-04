David Beckham recibe condecoración del rey Carlos III. ¿Cuál es la razón?

La exestrella del fútbol y directivo del Inter Miami fue distinguido en una ceremonia realizada en el castillo de Windsor.

Reino Unido/Oficialmente caballero desde junio, el exfutbolista David Beckham fue formalmente condecorado este martes por el rey Carlos III en una ceremonia celebrada en el castillo de Windsor.

Vestido elegantemente con un chaqué, Beckham se presentó sonriente ante el monarca y ambos intercambiaron unas palabras.

"Para un joven originario de los barrios del este de Londres, estar aquí en el castillo de Windsor, honrado por su Majestad el rey, la más importante y la más respetada institución en el mundo, es verdaderamente un gran momento", comentó el antiguo futbolista tras la ceremonia, a la que fue acompañado por su esposa, la excantante y creadora de moda Victoria Beckham, además de sus padres.

Te puede interesar: Messi en Panamá: David Beckham propietario del Inter Miami a corazón abierto

El exfutbolista de 50 años, que se retiró en 2013, y su esposa Victoria, ya son oficialmente Sir David y Lady Victoria.

David Beckham, un icono del fútbol pero también de la moda, fue condecorado por sus servicios al deporte y su colaboración con organizaciones caritativas.

El exinternacional inglés ha colaborado con Unicef y con campañas de Malaria No More, una organización que trabaja por la erradicación del paludismo.

El matrimonio Beckham se codea con la realeza británica desde hace años y fueron invitados a la boda del príncipe Guillermo y Kate Middleton en 2011, y en 2018 a la de príncipe Enrique y Meghan Markle.

Labor altruista

Embajador de UNICEF

Beckham fue nombrado "Goodwill Ambassador" (Embajador de Buena Voluntad) de Unicef en 2005 .

fue nombrado . En ese rol ha viajado por distintos países para analizar de cerca la situación de niños y niñas en contextos vulnerables (como Sierra Leone, Sudáfrica, Filipinas) y para dar visibilidad a problemas como la malnutrición infantil, violencia contra la infancia y brotes de enfermedades.

para analizar de cerca la situación de niños y niñas en contextos vulnerables (como Sierra Leone, Sudáfrica, Filipinas) y para dar visibilidad a como la malnutrición infantil, violencia contra la infancia y brotes de enfermedades. Ha aprovechado su perfil público para promover campañas de vacunación, educación y protección infantil.

Te puede interesar: Panamá anuncia preselección para Clasificatorio a Mundial de Baloncesto Catar 2027

"Fondo 7: The David Beckham UNICEF Fund"

En 2015 creó el "7 Fund" en colaboración con Unicef , con el objetivo de ayudar a niños y niñas a superar barreras como el acoso escolar, el matrimonio infantil y la falta de educación.

creó el en colaboración con , con el objetivo de ayudar a niños y niñas a superar barreras como el acoso escolar, el matrimonio infantil y la falta de educación. Esta iniciativa se enfoca especialmente en las niñas y en contextos donde la desigualdad de oportunidades es mayor.

Ha dado apoyo a proyectos en países como Nepal, Indonesia, Uganda y El Salvador, entre otros.

¿Por qué su labor es relevante?