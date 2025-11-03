Panamá anuncia preselección para Clasificatorio a Mundial de Baloncesto Catar 2027

El equipo panameño iniciará este mes su camino por un cupo al certamen mundialista de la FIBA

Panamá/Un total de 24 jugadores conforman la preselección que entrenará antes de la primera ventana de dos partidos del Clasificatorio para el Mundial FIBA de baloncesto que se realizará en Catar durante el año 2027.

La Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA) divulgó el listado en sus redes sociales. De esa convocatoria se conformará la selección que afrontará los partidos de la ventana venidera que serán ante el conjunto de Uruguay.

Panameños y uruguayos se enfrentarán por primera vez en el torneo el jueves 27 de noviembre en la Arena Roberto Durán de la ciudad de Panamá. Tres días después, el domingo 30, medirán fuerzas en la Antel Arena de la ciudad de Montevideo.

Ambos combinados forman parte del Grupo D el que comparten con los combinados de Argentina y Cuba.

A continuación les presentamos la lista de los integrantes de la preselección panameña.

El Mundial

Datos generales

El Mundial FIBA Catar 2027 se celebrará del 27 de agosto al 12 de septiembre de 2027 .

. Participarán 32 selecciones nacionales .

. Tendrá lugar en una ciudad hospedante: todas las sedes estarán en el área de Doha (aunque algunas están en suburbios).

Proceso de clasificación

La fase de clasificación arrancará en noviembre de 2025 y se extenderá hasta marzo de 2027 .

y se extenderá hasta . Participarán unas 80 federaciones nacionales en esas fases de clasificación.

en esas fases de clasificación. Ejemplo de formato por región (según lo confirmado)

En Asia/Oceanía: 16 equipos participan, junto con el país anfitrión (Qatar) que ya tiene plaza asegurada. Primera ronda : grupos de 4 equipos jugando todos contra todos ida y vuelta. Luego segunda ronda, con grupos mayores.

16 equipos participan, junto con el país anfitrión (Qatar) que ya tiene plaza asegurada. : grupos de 4 equipos jugando todos contra todos ida y vuelta. Luego segunda ronda, con grupos mayores. En Europa : 32 equipos, primeras rondas con grupos de 4 equipos, luego segunda ronda, etc.

: 32 equipos, primeras rondas con grupos de 4 equipos, luego segunda ronda, etc. En las Américas y en África formatos similares adaptados.

y en formatos similares adaptados. Cabe destacar que aunque Catar es anfitrión, seguirá participando en las primeras fases de clasificación de su zona.

Formato del torneo final

Aunque no todos los detalles pautados están aún totalmente públicos, se saben estos elementos:

Habrá 92 partidos en total en el torneo.

en total en el torneo. Las cuatro sedes confirmadas para el torneo final son:

para el torneo final son: Duhail Arena

Al Attiyah Arena

Al Janoub Arena (se convertirá de estadio de fútbol a arena de baloncesto)

Lusail Arena (será la sede del partido final)

Todas las sedes están ubicadas en la región de Doha, lo que permitirá que los aficionados puedan moverse con mayor facilidad entre partidos.

¿Qué queda pendiente?/ puntos a aclarar