Panamá está de luto| Fallece la baloncestista Delmira Pierce, 'El Ciclón del Caribe'

Panamá/El deporte panameño, especialmente el baloncesto, recibió este martes una triste noticia con el fallecimiento de una de sus precursoras; Delmira Pierce.

Nacida el 15 de julio de 1918, en la ciudad de David, provincia de Chiriquí, Pierce destacó a temprana edad. Con tan solo 16 años de edad integró la Selección Femenina de Panamá que participó en el primer torneo de baloncesto femenino que se realizó en 1934 en Cuba.

Su talento se pulió en ligas escolares y comunitarias. Con el paso del tiempo se convirtió en una jugadora sobresaliente de la selección de panameña, una prueba de ello fueron los 85 puntos que anotó en el primer certamen femenino. Esta actuación le dio el mote por el que sería conocida toda su vida, 'El Ciclón del Caribe', que se le acredita al periodista cubano Manolo de la Reguera.

Uno de los logros más importantes de su carrera deportiva lo tuvo en 1938 cuando conquistó con el equipo de Panamá la medalla de oro en el baloncesto femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizaron en el territorio panameño.

La educación tuvo gran relevancia en la vida de Pierce. Después de cursar estudios primarios y secundarios en los centros educativos Antonio José de Sucre y República del Brasil y la Escuela Profesional, ingresó a la Universidad de Panamá donde obtuvo el título de profesora en Educación Física.

Además de sus logros en las canchas, Delmira Pierce dedicó gran parte de su vida a la docencia y a la promoción del baloncesto femenino. Fue profesora en el Instituto Panamericano (IPA) y el Instituto Bolívar.

Se casó con Bolívar Racine (q.e.p.d.) y fue madre de dos hijos. Delmira Pierce falleció a los 107 años edad y dejó como legado el haber sido un modelo de inspiración para las mujeres que se abren paso en del deporte panameño.

Condolencias

Ante el fallecimiento de Delmira Pierce, la Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA) emitió un comunicado en el que expresa sus condolencias a los familiares de la atleta y docente la que catalogó como "pionera del baloncesto femenino panameño y ejemplo de entrega dentro y fuera de la cancha".

"Su legado permanecerá vivo en cada generación que sigue soñando con transformar su vida a través del baloncesto", señaló la FEPABA.

