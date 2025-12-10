Salario mínimo en Panamá: Logran acuerdo en negociación; nuevo sueldo regirá a partir de enero 2026

El ajuste será percibido a partir del 16 de enero de 2026.

Ciudad de Panamá/En el último día de negociación para el establecimiento del nuevo salario mínimo que regirá a partir del próximo año, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, anunció en horas de la noche de este miércoles 10 de diciembre que se había llegado a un acuerdo entre el sector trabajador, empleador y el gobierno.

Según detalló, el ajuste será percibido a partir de enero de 2026 y se analizaron las propuestas de cada sector, "priorizando la protección de los empleos existentes y la garantía de la creación de nuevas plazas".

Tras analizar las alternativas rubro por rubro, la Comisión Nacional de Salario Mínimo acordó los nuevos ajustes que beneficiarán a más de 400 mil trabajadores a nivel nacional.

"Este aumento se aplicará de manera escalonada en base a las 59 tasas que abarcan 74 actividades económicas, y entrará a regir a partir del 16 de enero de 2026", anunció el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) en un comunicado.

La institución dio a conocer que, por ejemplo, en la región 1, para el sector doméstico se aprobó un incremento de 10 dólares mensuales; agentes de seguridad, 12 dólares ambas regiones; restaurantes y hoteles, y transporte de carga, tendrán un incremento salarial de 9.50 dólares.

Los recolectores de desechos recibirán 15 dólares mensuales para el interior del país y 10.00 dólares para los de la ciudad. Para las regiones 1 y 2, el comercio al por menor tendrá un aumento de 9.50 dólares mensuales.

De igual forma, en la región 1, el comercio al por mayor aumentará a 9.50 dólares por mes.

Otros sectores que percibirán un aumento salarial serán el de pesca industrial por 16.00 dólares y conductores colegiales 9.50.

"No hay un trabajador que no tenga mínimo $9.50 en su bolsillo con este ajuste, y por supuesto que este es un acuerdo al que llegamos entre las partes, que se presentará al presidente para su sanción", afirmó Muñoz.

Pese a los desacuerdos, Muñoz destacó el compromiso y la responsabilidad con la que tanto trabajadores como empleadores lograron ponerse de acuerdo, poniendo la paz social y el bienestar del país como prioridad, y destacó las proyecciones que el gobierno del presidente José Raúl Mulino tiene para el próximo año, en el que se espera un crecimiento de la economía con la puesta en marcha de varios proyectos.

"Estamos impactando un 27% de la población que recibe salario mínimo, que es aproximadamente 200 mil trabajadores directamente que van a recibir este ajuste a partir del 16 de enero del próximo año", remarcó.

Por su parte, Juan Samaniego, representante del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) afirmó que desde la organización se hizo la “mejor propuesta” que fue sustentada en base a informes, indicadores y estudios necesarios.

“Hoy la clase trabajadora, la familia panameña, se siente respaldada por el sector de los trabajadores a través de Conato, que responsablemente supo unificar los criterios y llamar a una posición solidaria hacia la otra organización, que no quiso unificar una sola propuesta”, señaló.

Lamentó la posición de Conusi (Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente) quien se retiró de la mesa por no coincidir en una propuesta junto a Conato.

“No fue tan fácil, pero sabemos que ya hemos podido concluir con una posición, un laboratorio de análisis para el próximo año en el que se le dará seguimiento a la producción, al sector empresarial, a la economía, para seguir mejorando la calidad de vida y el poder adquisitivo de los panameños”, subrayó.

Y es que el Mitradel aseguró que a partir del año 2026, el sector trabajador, empleador y gobierno, se reunirán de manera permanente y responsable para analizar la situación económica actual.

