Salario mínimo | División sindical marca la negociación: Conato avanza en ausencia de Conusi

Panamá/La mesa de negociación del salario mínimo entró hoy en su último día sin un consenso claro entre trabajadores y empleadores, en medio de divisiones internas del sector laboral y negociaciones que continúan a puerta cerrada en el Ministerio de Trabajo.

Ayer, el proceso se vio marcado por la falta de una propuesta unificada del sector trabajador, lo que llevó al retiro de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi) y a que este miércoles no asistieran a la reunión. La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, había reiterado que el sector laboral debía presentar una sola propuesta; sin embargo, Conato y Conusi mantuvieron posturas distintas.

Conato propuso un aumento del 7% para las grandes empresas y 6% para las pequeñas, mientras que Conusi planteaba un salario mínimo unificado de 1,956 dólares, lo que representaría un incremento superior al 200%.

No obstante, hoy no se ha visto a representantes de Conusi en la mesa.

Contato: 'Hoy hay armonía en la mesa y movimientos de ambas partes'

Gustavo Herrera, representante de Conato, confirmó que este jueves la mesa retomó el diálogo con un ambiente más constructivo. “Hemos generado un clima de armonía, que era lo principal y lo más difícil. Tanto empleadores como trabajadores estamos conversando de manera sana y transparente, poniendo todo sobre la mesa.”

Herrera explicó que, dentro de los 59 salarios mínimos existentes en 74 actividades económicas, hay rubros muy golpeados y otros con capacidad de absorber un incremento. Según indicó “la empresa también ha comenzado a moverse. Se están analizando alternativas, rubro por rubro, porque el país necesita que encontremos un acuerdo que brinde tranquilidad a los trabajadores".

Aclaró que la propuesta de Conato, 7% y 6%, es producto de un análisis responsable. “Esto no es para vender figuras ni hacer política. Es una propuesta razonada. Por eso partimos de 7% para las grandes y 6% para las pequeñas y medianas. La empresa ha planteado entre 1.5 y 2 puntos, así que estamos buscando acercamientos.”

Herrera critica ausencia de Conusi

Sobre la ausencia de Conusi en la negociación de hoy, Herrera señaló que desconocen los motivos.

Hasta hoy ellos siguen siendo parte del proceso. El sector trabajador es uno solo; la ley no reconoce dos figuras. Teníamos la obligación de presentar una propuesta conjunta", dijo.

Según relató, ayer debían presentarse ambas propuestas en un salón asignado al sector trabajador. “No aparecían. Se les buscó y no estaban. Llegaron hora y media después, insinuando una situación inexistente. Aquí todo se hace de cara al país, sin negociaciones ocultas.”

También destacó el papel moderador de la ministra. “Hay que reconocerle a la ministra que ha generado ese clima de armonía. Se ha atrevido a sentar a las partes a buscar un acercamiento. El trabajador de a pie espera algo de nosotros, no que dejemos la decisión en manos del Ejecutivo.”

'Es ilógico que el Gobierno tenga que decidir'

Herrera fue enfático en que quieren evitar que el Gobierno imponga el salario mínimo. “Es ilógico que sea el Gobierno quien diga cuánto debe ganar un trabajador o cuánto debe pagar un empleador. Es nuestra responsabilidad encontrar el consenso.”

Indicó que incluso se analiza la activación real de una mesa permanente, que ya existe en la normativa pero nunca ha funcionado de forma continua:

“Debe haber revisiones más frecuentes, no cada dos años. La economía, la inflación y la especulación cambian. Hay sectores como la agroindustria y el trabajo doméstico que requieren atención inmediata.”

Regiones, montos y aspiraciones

En cuanto al debate de mantener dos regiones o unificar el salario a nivel nacional, señaló que es un tema aún en evaluación.

Sobre la aspiración inicial cercana a los 900 dólares, Herrera explicó que “siempre aspiraremos alto, como en cualquier negociación colectiva. Pero imponer 900 o nada sería irresponsable. Hay trabajadores que ganan 400, 500, 600 dólares y no podemos provocar cierres de empresas.”

Mientras continúa la reunión entre Conato y los gremios empresariales, representados por Conep y la Cámara de Comercio, se desconoce si el acuerdo se logrará hoy mismo. Si no se alcanza un consenso, el Ministerio de Trabajo deberá fijar por decreto el nuevo salario mínimo, aunque no se ha confirmado si el anuncio se hará este mismo jueves.

