Juegos pirotécnicos silenciosos, entre los más buscados para recibir el Año Nuevo

Ciudad de Panamá, Panamá/A pocos días de despedir el año y dar la bienvenida a uno nuevo, decenas de panameños recorren los distintos puestos de venta de pirotecnia en busca de los fuegos más vistosos y coloridos para iluminar el cielo cuando el reloj marque las 00:00 del 1 de enero.

Entre los productos más solicitados se encuentran las pirotécnicas de bajo costo, como las de 19 tiros, además de opciones tradicionales como rieles, volcanes y cajas pequeñas de 16 disparos. Para quienes buscan un espectáculo más prolongado, también hay presentaciones de 100 y hasta 300 tiros, ideales para celebraciones familiares o comunitarias.

Sin embargo, una de las tendencias que ha cobrado mayor fuerza este año es la pirotecnia sin sonido, diseñada sobre todo para reducir el impacto en mascotas y personas sensibles al ruido. Productos como la "torta Pet Friendly", la cascada de oro y la cascada de plata figuran entre los más demandados, reflejando una mayor conciencia sobre el bienestar animal.

Comerciantes aseguran que cada vez más familias optan por juegos pirotécnicos silenciosos, priorizando celebraciones más responsables y menos invasivas. No obstante, las autoridades y expertos reiteran el llamado a la prudencia. El uso de fuegos artificiales debe realizarse en espacios abiertos, despejados y con poca aglomeración de personas, para evitar accidentes que puedan generar pánico o lesiones.

Asimismo, se recomienda que los niños no manipulen pirotecnia, dado que las quemaduras y otros incidentes son frecuentes durante estas fechas. La supervisión de un adulto es indispensable para garantizar una celebración segura y sin contratiempos.

El Año Nuevo es sinónimo de fiesta, color y tradición, pero también de responsabilidad. Disfrutar de los juegos pirotécnicos con precaución puede marcar la diferencia entre una celebración memorable y un incidente que empañe el inicio del año.

Con información de Luis de Jesús Mendoza