Detectan anomalías en documentos del concurso de nombramientos docentes 2026

Ciudad de Panamá, Panamá/Diversas anomalías fueron detectadas durante la revisión preliminar de los documentos presentados por los aspirantes al Concurso General de Nombramientos de Maestros y Profesores 2026, así lo dio a conocer el Ministerio de Educación (Meduca) este martes 30 de diciembre.

Producto de esta situación, las autoridades educativas han extendido el período de reclamos para garantizar una evaluación justa del proceso. De acuerdo con la información oficial, entre las irregularidades encontradas figuran documentos presuntamente alterados, información incompleta, espacios en blanco y la omisión de archivos exigidos por la normativa vigente, situaciones que hacen necesaria una verificación más detallada de cada expediente.

Ante este escenario, el Meduca estableció un nuevo período de reclamos del 6 al 8 de enero de 2026, con el objetivo de que los participantes puedan subsanar observaciones y aclarar inconsistencias detectadas durante la revisión inicial.

Las autoridades educativas señalaron que esta medida busca preservar la transparencia, legalidad y equidad del proceso, reiterando que el Concurso General de Nombramientos de Maestros y Profesores se rige estrictamente por criterios de mérito y no por designaciones discrecionales.

Asimismo, se indicó que la ampliación del período permitirá reforzar los mecanismos de control, a fin de asegurar que todos los concursantes compitan en igualdad de condiciones y que los nombramientos se realicen conforme a lo establecido en la normativa.