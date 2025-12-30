Usuarios con consumo mayor a 300 kWh tendrán incremento promedio de 2.74 %

La distribuidora exhortó a sus clientes a mantener hábitos de consumo eficientes para evitar aumentos y conservar el beneficio del subsidio.

El 71.5 % de los clientes de la Empresa de Distribución Eléctrica S.A. (ENSA) no percibirá un aumento en su factura de electricidad durante el primer semestre de 2026, pese a la entrada en vigor del nuevo pliego tarifario y al vencimiento del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) adicional, informó la empresa.

De acuerdo con ENSA, este grupo corresponde principalmente a clientes residenciales con tarifa BTS que mantienen consumos entre 0 y 300 kilovatios hora (kWh) mensuales y continúan beneficiándose del FET ordinario, subsidio que sigue vigente para este rango de consumo.

En contraste, los usuarios que superen los 300 kWh mensuales y que no reciben el FET ordinario enfrentarán un incremento promedio del 2.74 % en su factura eléctrica, aunque el ajuste puede variar según el tipo de tarifa y el nivel de consumo.

Ante este escenario, la distribuidora exhortó a sus clientes a mantener hábitos de consumo eficientes para evitar aumentos y conservar el beneficio del subsidio.

El nuevo esquema tarifario comenzará a regir a partir del 1 de enero de 2026, en cumplimiento de las disposiciones establecidas por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP). ENSA explicó que el vencimiento del FET adicional, un subsidio temporal aplicado entre julio y diciembre de 2025, responde a la decisión del Gobierno de no prorrogar esta medida para el primer semestre del próximo año.

Este subsidio extraordinario fue implementado luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara en octubre de 2024 la suspensión de un ajuste tarifario, lo que obligó a aplicar una tarifa desactualizada. Según la empresa, esta situación generó un desfase de costos que comprometía la sostenibilidad del sistema eléctrico y la capacidad de pago futura de los clientes, impacto que fue mitigado temporalmente por el FET adicional.

ENSA atiende actualmente a 548,535 clientes, de los cuales el 81 % se concentra en la provincia de Panamá, incluyendo el área metropolitana, que representa el 57 % de la ciudad capital. La empresa reiteró su compromiso con la transparencia, la información oportuna y la mejora continua de su red y la calidad del servicio.

Para consultas, los clientes pueden comunicarse a través de la aplicación EVA, WhatsApp, redes sociales, líneas telefónicas gratuitas o acudir a los centros de atención habilitados por la empresa.