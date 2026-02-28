Panamá llama al diálogo y la contención ante la escalada en Medio Oriente en sesión de la ONU

La sesión se desarrolló en un clima de alta presión diplomática, marcado además por el hecho de que Estados Unidos es uno de los cinco miembros permanentes del Consejo con poder de veto.

Estados Unidos/El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebró este sábado una reunión de emergencia para analizar la creciente tensión en Medio Oriente, luego de los ataques coordinados de Israel y Estados Unidos contra territorio de Irán y la posterior respuesta de Teherán.

La sesión se desarrolló en un clima de alta presión diplomática, marcado además por el hecho de que Estados Unidos es uno de los cinco miembros permanentes del Consejo con poder de veto.

Panamá fija postura

Durante el debate intervino el embajador de Panamá ante la ONU, Eloy Alfaro, quien advirtió sobre los riesgos de una escalada prolongada en la región. El diplomático recordó que el Consejo ya había abordado situaciones similares meses atrás y cuestionó la eficacia de repetir acciones militares.

“Debemos preguntarnos si la repetición de estas acciones puede realmente conducir a resultados distintos y a una solución sostenible”, señaló. Alfaro advirtió que el actual ciclo de ataques y contraataques podría derivar en consecuencias cada vez más graves e imprevisibles para la paz y la seguridad internacionales.

Panamá expresó “gran preocupación” por la gravedad de los acontecimientos recientes y alertó que la escalada podría desencadenar un conflicto regional con repercusiones directas en varios países del Golfo y Medio Oriente.

Según el representante panameño, la región ya ha sido fuertemente golpeada por múltiples crisis en los últimos años, por lo que una nueva confrontación ampliada podría tener efectos que trasciendan el ámbito regional y afecten la estabilidad global.

Llamado al derecho internacional

En su intervención, Panamá subrayó la necesidad de garantizar la protección de la población civil conforme al derecho internacional humanitario y a los principios que rigen al Consejo de Seguridad.

El embajador reiteró el llamado urgente al diálogo, la contención y el cese del uso de la fuerza.

“Reiteramos nuestro llamado urgente al diálogo, la contención y el cese del uso de la fuerza. La diplomacia y la negociación conforme a los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas (4:36) y en el derecho internacional deben prevalecer como el método preferible y eficaz (4:43) para la resolución pacífica de las controversias.”, afirmó.

La reunión del Consejo se produce en medio de una jornada marcada por declaraciones cruzadas de líderes de Washington y Tel Aviv, así como por la difusión de videos de contraataques iraníes contra bases estadounidenses en Medio Oriente, lo que mantiene en vilo a la comunidad internacional.