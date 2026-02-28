Influencer que buscaba parecerse a Kim Kardashian falleció, investigan procedimiento estético

Mientras la investigación continúa, la muerte de Jordan James Parke deja interrogantes abiertos sobre los límites de la industria cosmética y los riesgos asociados a una búsqueda constante de transformación física en la era de las redes sociales.

La repentina muerte de Jordan James Parke, conocido en redes como el “Lip King” y popular por su transformación estética inspirada en Kim Kardashian, ha generado conmoción en Reino Unido y reabierto el debate sobre los riesgos de los procedimientos cosméticos.

El influencer británico, de 34 años, fue hallado sin vida el miércoles 18 de febrero en Lincoln Plaza, en Canary Wharf, Londres. La Metropolitan Police confirmó que el caso está siendo tratado como una muerte “inexplicada” mientras se esperan los resultados oficiales de la autopsia.

Según el reporte policial, los servicios de emergencia acudieron al complejo residencial tras recibir una llamada alertando sobre un hombre inconsciente. Los paramédicos declararon muerto a Parke en el lugar.

En un comunicado oficial, la Policía Metropolitana señaló: “Oficiales están revisando información que sugiere que la víctima pudo haber estado sometiéndose a un procedimiento cosmético antes de su muerte. Esta es una línea de investigación inicial en esta etapa”.

Las autoridades analizan si un tratamiento estético reciente pudo influir en el fallecimiento, aunque insisten en que, por ahora, la causa exacta no ha sido determinada.

Dos días después del deceso, un hombre de 43 años y una mujer de 52 fueron arrestados bajo sospecha de homicidio involuntario. Ambos fueron puestos en libertad bajo fianza mientras continúa la investigación.

De acuerdo con reportes publicados por The Sun, la policía no descarta nuevas detenciones conforme avancen las diligencias y se conozcan los resultados del examen post mortem.

El caso ha adquirido una dimensión mayor debido al historial público de Parke en el ámbito de la cirugía estética y los tratamientos cosméticos.

Originario de Dudley, en West Midlands, Parke comenzó a someterse a procedimientos estéticos a los 19 años. A lo largo de más de una década, aseguró haber invertido miles de dólares en cerca de 50 intervenciones, entre ellas cirugías de párpados, lifting de labios, implantes de mentón y múltiples liposucciones.

En 2016, declaró al diario The Mirror: “La cirugía plástica es como el sexo. No puedes hacerlo solo una vez. Si el cirujano es bueno, sigues repitiendo con el mismo”.

Su notoriedad creció tras aparecer en el reality estadounidense Botched, donde relató complicaciones derivadas de algunos procedimientos, incluyendo pérdida de movilidad facial y filtraciones en los labios.

En redes sociales se describía como “Plastic Surgery Advocate” y compartía detalles de su estilo de vida, así como promociones de tratamientos de adelgazamiento y blanqueamiento dental vinculados a su clínica, Studio 23, ubicada en Gloucestershire.

En septiembre de 2024, Parke fue arrestado junto a otro sospechoso tras la muerte de Alice Baker, madre de cinco hijos, quien falleció después de someterse a un levantamiento de glúteos brasileño no quirúrgico, conocido como “liquid BBL”, en su centro.

El procedimiento, que utiliza rellenos dérmicos para aumentar volumen, fue señalado como la posible causa del deceso, considerado el primero de su tipo registrado en Reino Unido. Parke permanecía en libertad bajo fianza por ese caso y no había sido formalmente acusado al momento de su muerte.

Tras conocerse la noticia, la familia del influencer publicó un mensaje en redes sociales: “Nuestro hermoso, divertido y asombroso Jordan James Parke falleció el miércoles 18 de febrero de 2026. Como familia, estamos entumecidos, en shock y con el corazón roto”.

El fallecimiento ha reactivado el debate sobre la regulación de tratamientos estéticos y la seguridad de procedimientos realizados fuera de entornos médicos estrictamente supervisados. Expertos en salud pública han reiterado la importancia de acudir a profesionales acreditados y de contar con controles adecuados.