¡Impresionante! Panamá observó inusual alineación de planetas la noche de este sábado

Penonomé, Coclé/La esperada alineación planetaria pudo observarse en todo el territorio panameño este sábado 28 de febrero, según indicaron aficionados a la astronomía. El fenómeno fue visible aproximadamente entre las 6:00 p.m. y las 8:00 p.m., siempre que las condiciones climáticas lo permitieron.

Se trató de un evento astronómico poco frecuente que, de acuerdo con los entusiastas consultados, no volvería a apreciarse con una magnitud similar hasta el año 2040. Observadores en la provincia de Coclé explicaron que, mirando hacia el oeste y justo por encima del horizonte, fue posible distinguir tres puntos brillantes correspondientes a Mercurio, Venus y Saturno.

Añadieron que, al dirigir la vista un poco más arriba y cerca de la Luna, también se logró identificar a Júpiter. Los aficionados advirtieron que el tiempo para apreciar el fenómeno fue relativamente corto, debido a que varios de los planetas se encontraban muy próximos al horizonte.

Desde el distrito de Penonomé detallaron que a simple vista se pudieron apreciar Venus, Júpiter y Saturno. Mercurio también pudo verse en condiciones atmosféricas favorables, aunque muy cerca del horizonte.

En tanto, Urano y Neptuno —por su baja luminosidad— requirieron el uso de telescopio u otro instrumento óptico para poder ser detectados. Los aficionados recomendaron a la población mantenerse atenta al cielo durante la franja horaria indicada y buscar un lugar con horizonte despejado hacia el oeste. Con condiciones adecuadas, los observadores pudieron distinguir al menos dos o tres planetas alineados en el firmamento.

Con información de Nathali Reyes