Más de 21 mil estudiantes iniciarán el año escolar 2026 en Herrera

Provincia de Herrera/La provincia de Herrera se encuentra lista para dar inicio al año académico 2026. Un total de 171 centros educativos y más de mil 800 docentes recibirán a cerca de 21 mil estudiantes a partir del próximo lunes 2 de marzo, según informó la directora regional de Educación, Deysi Atencio.

La funcionaria explicó que, durante los últimos meses, se han realizado diversas adecuaciones en coordinación con varias instituciones gubernamentales, lo que ha permitido que los planteles estén preparados para el proceso educativo.

“Se han realizado una serie de adecuaciones en los últimos meses en acompañamiento con algunas instituciones del Gobierno, y esto ha motivado que todos los planteles educativos en la provincia de Herrera estén listos para el proceso educativo”, señaló Atencio.

La mañana de este sábado 28 de febrero, autoridades regionales de Educación realizaron un recorrido de verificación por distintos centros escolares para constatar que las instalaciones estén en condiciones óptimas para recibir a la comunidad educativa.

Atencio también detalló que actualmente se encuentran en la etapa final los trabajos del Plan de Mantenimiento de Verano en 58 centros educativos, los cuales presentan un 80 % de avance.

Entre las novedades para este año lectivo destaca el inicio del bachillerato en Ciencias en el Centro Educativo de La Arena. “Esperamos con entusiasmo a esos estudiantes que por muchos años han anhelado contar con un colegio como este”, expresó Atencio.

En cuanto a otros proyectos, informó que en el Centro Educativo de Boca de Parita la empresa encargada ha solicitado un mes adicional para la entrega de las instalaciones. Mientras tanto, en el distrito de Los Pozos, el proyecto se mantiene en un proceso jurídico, por lo que se está a la espera de una decisión para dar continuidad a los trabajos.

Por su parte, Jonathan De Gracia, director de la Escuela Los Canelos, manifestó su satisfacción por el inicio del año escolar.

“Estamos muy contentos por el inicio del año lectivo, sobre todo porque contamos con la planta docente completa. Además, en lo que respecta al mantenimiento, la institución está casi al 100 % y lista para preparar a los estudiantes”, afirmó.

Con información de Eduardo Javier Vega.