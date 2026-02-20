Año Escolar 2026: Más de 876 mil estudiantes y más de 50 mil docentes se alistan para el inicio de clases

Desde el próximo lunes, inicia la semana de organización, con 52,477 educadores que estarán en sus respectivos planteles preparando aulas, planificaciones y estrategias pedagógicas.

Ciudad de Panamá/Un nuevo calendario escolar inicia el próximo 23 de febrero de 2026 en los centros educativos oficiales y particulares del país con la semana de organización docente, marcando el comienzo formal del año académico 2026. En este sentido, el Ministerio de Educación (Meduca) brindó detalles del inicio del año escolar.

Durante la semana de organización, 52,477 educadores estarán en sus respectivos planteles preparando aulas, planificaciones y estrategias pedagógicas para recibir, el 2 de marzo, a 876,605 estudiantes, de los cuales 737,200 alumnos corresponden al sector oficial y 139,405 al particular, que iniciarán clases en todo el territorio nacional.

De un total de 3,112 centros educativos distribuidos en las 16 regiones escolares, 3,099 iniciarán clases, lo que representa un alcance histórico de 99.5% de apertura escolar.

Mientras tanto, 13 centros educativos ubicados en Colón (1), Emberá Wounaan (1), Darién (3) y Ngäbe Buglé (8) desarrollarán actividades bajo modalidades no presenciales, mediante módulos y otras estrategias pedagógicas, garantizando la continuidad del proceso educativo.

Con el objetivo de asegurar un traslado organizado y oportuno de aproximadamente 1,697 docentes que laboran en áreas de difícil acceso, el Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública a través del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), iniciará desde el 21 de febrero la movilización hacia las comarcas Ngäbe Buglé, Guna Yala y Emberá Wounaan, así como hacia las provincias de Darién y Bocas del Toro, reafirmando el compromiso con la equidad educativa en todo el país.

Infraestructura escolar

El inicio del año escolar 2026 está marcado por una inversión en infraestructura educativa:

130 proyectos en marcha , con una inversión total de $ 738,384,538

, con una inversión total de $ 44 proyectos en ejecución , por $ 192,959,532 , beneficiando a más de 57,331 estudiantes .

, por $ , beneficiando a más de . 16 proyectos adjudicados , por $ 53,118,498 , que impactarán a 9,959 alumnos .

, por $ , que impactarán a . 12 proyectos en acto público , con una inversión de $ 94,452,904 , beneficiando a 11,329 estudiantes .

, con una inversión de $ , beneficiando a . 25 proyectos próximos para publicar , por $ 117,169,326 , que favorecerán a 22,648 estudiantes .

, por $ , que favorecerán a . 33 proyectos en desarrollo, con un costo estimado de $220,684,278, que beneficiarán a 34,335 estudiantes.

Escuelas en alquiler

Un total de 11 centros educativos del país, que actualmente se encuentran en proceso de mejoras en sus respectivas infraestructuras, estarán desarrollando clases en instalaciones alquiladas para garantizar la continuidad del proceso educativo.

El costo total de alquiler asciende a $2,611,285. Estos planteles están ubicados en las regiones educativas de Panamá Centro (7), San Miguelito (1), Panamá Norte (1), Chiriquí (1) y Los Santos (1).

Esta medida permite asegurar la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de 10,215 estudiantes.

Mantenimiento y Plan de Verano 2026

En materia de mantenimiento, se ejecutan proyectos por $15,3 millones, impactando a 2,726 centros educativos en todo el país. Entre las acciones destacan:

120 reparaciones integrales de techos.

268 aulas temporales prefabricadas 100% reutilizables.

230 intervenciones de sistemas fotovoltaicos, tanques de reserva y eliminación de letrinas en zonas críticas.

Como parte de estos esfuerzos, el Plan de Verano 2026 benefició a 287,708 estudiantes en 820 centros educativos de las 16 regiones del país, con 662 trabajos culminados y 158 en ejecución, fortaleciendo las condiciones de las escuelas antes del inicio de clases. Esta intervención representó una inversión de 1.8 millones de balboas.

Además, alrededor de 26 instituciones se sumaron con apoyo en trabajos de pintura, plomería, electricidad y limpieza general de los planteles.

Internet de alta velocidad en las escuelas

Más de 1,223 centros educativos oficiales cuentan con servicio de internet de alta velocidad (1000 MBPS), como parte de la estrategia del Gobierno orientada a consolidar una conectividad moderna, segura e inclusiva, ampliando las oportunidades de aprendizaje digital para todos los estudiantes del sector oficial.

Con una inversión de 300 millones 435 mil 452 dólares, el proyecto de entrega de laptops para 54 mil docentes ya cuenta con contrato adjudicado.

En cuanto a las 531 mil 250 computadoras destinadas a estudiantes, la licitación fue declarada desierta, por lo que el pliego de cargos fue publicado nuevamente para continuar con el proceso.

La innovación también marca este inicio escolar. Un total de 150 docentes del programa Entre Pares fortalecen sus competencias pedagógicas y digitales mediante formación especializada en el uso educativo, seguro y colaborativo de Google for Education, así como en herramientas de inteligencia artificial como Gemini y NotebookLM.