Explosiones y humo negro en Tel Aviv tras una alerta por misiles iraníes

Las explosiones se oyeron hasta Jerusalén, a unos 70 kilómetros de Tel Aviv. Periodistas de la AFP vieron humo negro elevarse en dos puntos del área metropolitana de esta ciudad.

Varias explosiones se oyeron este viernes en Tel Aviv, en el centro de Israel, donde sonaron las sirenas de alerta, según periodistas de la AFP en el lugar, después de que el ejército israelí registrara disparos de misiles desde Irán.

Las explosiones se oyeron hasta Jerusalén, a unos 70 kilómetros de Tel Aviv. Periodistas de la AFP vieron humo negro elevarse en dos puntos del área metropolitana de esta ciudad.

El Magen David Adom, el equivalente israelí de la Cruz Roja, acudió a tres lugares tras recibir llamadas de alerta, sin reportar ningún herido.

Poco después, el ejército israelí informó de una segunda andanada de misiles iraníes, y añadió que la defensa antiaérea había entrado en acción para interceptarlos.

En Rishon LeZion (centro), cerca del aeropuerto internacional Ben Gurion, la caída de escombros abrió un cráter en una calle residencial.

A unos 20 kilómetros de allí, los bomberos trabajaban en Shoham para controlar un incendio en una vivienda.

Un periodista de la AFP vio a equipos de bomberos rociando agua sobre el techo del edificio para apagar las llamas.

"Un misil provocó el incendio y luego cayó metralla", declaró Jonathan Saksek, un bombero voluntario de Estados Unidos.

"Varias familias tuvieron que abandonar sus casas. Hubo muchos daños. Afortunadamente, lograron salir ilesas", añadió