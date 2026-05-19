Estudio del BID avala impacto positivo de los Caipi en el desarrollo infantil

Estos centros ofrecen ambientes seguros y programas orientados a la estimulación temprana, hábitos saludables y socialización.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Ministerio de Desarrollo Social confirmó el impacto positivo que tienen los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi) en el desarrollo infantil en Panamá.

De acuerdo con los resultados del informe, los niños que reciben atención en estos centros muestran mejores habilidades en comprensión verbal y desarrollo del lenguaje, aspectos fundamentales durante los primeros años de vida.

Actualmente, Panamá cuenta con 95 Caipi administrados por el Mides, con una matrícula aproximada de 2,600 niños a nivel nacional. Estos centros brindan atención integral a menores desde edades tempranas, enfocándose no solo en el cuidado diario, sino también en la estimulación temprana, alimentación y acompañamiento familiar.

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, destacó que el fortalecimiento de estos espacios también busca apoyar a las madres de familia, ofreciéndoles mayores oportunidades laborales y educativas.

“A través de los centros de atención integral no solo los tenemos a ellos en el centro. Nosotros en este periodo hemos logrado ampliar el horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde para permitir que esas madres tengan alternativas de estudios, de empleo, de emprender”, explicó la ministra.

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Carles de Arango agregó que los niños reciben alimentación balanceada y acompañamiento especializado para favorecer su desarrollo integral y preparación escolar.

Los Caipi forman parte de la estrategia del Estado panameño para fortalecer la atención durante la primera infancia, una etapa considerada clave para el desarrollo cognitivo, emocional y social de los menores. Estos centros ofrecen ambientes seguros y programas orientados a la estimulación temprana, hábitos saludables y socialización.

La actividad donde se dieron a conocer estos resultados también contó con la participación de la defensora del pueblo, Ángela Russo.

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Con información de Jessica Román