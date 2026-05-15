Refuerzan medidas preventivas en los Caipi ante alerta epidemiológica por sarampión

Actualmente, el Mides mantiene 95 Caipi a nivel nacional, donde se brinda atención integral a 2,456 niños y niñas.

Ciudad de Panamá, Panamá/Ante la alerta epidemiológica emitida por el Ministerio de Salud (Minsa) por el riesgo de reintroducción del sarampión en Panamá, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) reforzó de manera preventiva las acciones de vigilancia, orientación y coordinación en todos los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi) del país, priorizando la protección y bienestar de miles de niños y niñas en condición de vulnerabilidad.

La medida responde a la Nota DMS/1005/DGSP/1353//DE-280 emitida por el Minsa, orientada al fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, prevención y control de enfermedades inmunoprevenibles, especialmente en poblaciones vulnerables como la primera infancia.

Como parte de las acciones preventivas, el Mides instruyó a los 95 Caipi a nivel nacional a reforzar y mantener medidas de vigilancia y bioseguridad, entre ellas facilitar el acceso al personal autorizado del Minsa para jornadas de verificación de esquemas de vacunación, revisión de tarjetas y demás acciones preventivas requeridas.

Asimismo, los centros deberán mantener actualizado el registro y verificación de vacunas de los niños y niñas atendidos, reforzar las medidas de higiene, limpieza y desinfección de espacios y materiales de uso frecuente, además de promover la orientación continua a padres, madres, acudientes y personal sobre síntomas y medidas de prevención.

Las directrices también incluyen fortalecer el monitoreo diario de síntomas respiratorios, fiebre, erupciones cutáneas u otras señales asociadas a enfermedades transmisibles, así como notificar oportunamente cualquier situación sospechosa o alerta epidemiológica a las autoridades competentes.

El Mides destacó que los Caipi deberán coordinar con las regiones de salud correspondientes cualquier intervención o requerimiento emitido por el Minsa. Igualmente, durante las jornadas o intervenciones realizadas por personal de salud dentro de las instalaciones, deberá permanecer personal del centro para garantizar el acompañamiento y seguimiento adecuado de las acciones desarrolladas.

La institución recordó además que toda aplicación de vacunas deberá contar previamente con el consentimiento informado firmado por el padre, madre o acudiente legal del niño o niña.

El Mides reiteró su compromiso con la protección integral de la niñez panameña e hizo un llamado a las familias y centros educativos a mantener actualizados los esquemas de vacunación y colaborar activamente con las medidas preventivas impulsadas por las autoridades de salud.

Actualmente, el Mides mantiene 95 Caipi a nivel nacional, donde se brinda atención integral a 2,456 niños y niñas.

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