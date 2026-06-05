Autoridades de salud vigilan cinco casos sospechosos de sarampión vinculados a contagios importados

El brote inicial se originó con la detección de dos extranjeros con sarampión : un ciudadano holandés y una ciudadana suiza.

Veraguas/El Ministerio de Salud (Minsa) mantiene una estricta vigilancia epidemiológica tras la detección de casos importados de sarampión en el territorio nacional.

Actualmente, los equipos de salud pública dan seguimiento a cinco casos sospechosos con el objetivo de determinar si existe un vínculo directo con los primeros contagios registrados en ciudadanos extranjeros que ingresaron al país con la enfermedad.

Hasta el momento, las investigaciones han permitido identificar a 442 contactos estrechos, quienes se encuentran distribuidos en nueve regiones de salud de Panamá, donde se aplican los protocolos de aislamiento y monitoreo correspondientes para frenar la propagación del virus.

El brote inicial se originó con la detección de dos extranjeros con sarampión: un ciudadano holandés y una ciudadana suiza.

Tras activarse los controles de vigilancia, las autoridades sanitarias confirmaron un tercer contagio en una persona de nacionalidad panameña, cuyo caso está directamente vinculado a los pacientes europeos.

La doctora Elkis Gil, jefa de Salud Pública del MINSA, explicó que este tercer paciente ha sido diagnosticado con un cuadro de sarampión modificado.

Según la especialista, la condición se debe a que, una vez identificado el contacto con los casos importados, se procedió de inmediato con la aplicación de la vacuna contra el sarampión, lo que permitió mitigar el impacto y la gravedad de los síntomas de la enfermedad.