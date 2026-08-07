Minsa: Enfermedades cardiovasculares aumentan el riesgo de muerte por dengue, influenza y Covid-19

En Panamá existe un aumento de enfermedades cardiovasculares entre personas de 20 a 40 años de edad.

Panamá/Las personas con hipertensión arterial, diabetes, obesidad u otras afecciones cardiometabólicas presentan un mayor riesgo de sufrir complicaciones y fallecer si contraen dengue, influenza, Covid-19 u otros virus respiratorios, advirtió el Ministerio de Salud (Minsa).

Israel Cedeño, jefe nacional del Departamento de Salud y Atención Integral de la Población del Minsa, explicó que estas condiciones aumentan la vulnerabilidad frente a las enfermedades infectocontagiosas y la probabilidad de desarrollar cuadros clínicos graves.

Una persona hipertensa o diabética tiene un riesgo mucho mayor de sufrir complicaciones si contrae una enfermedad infecciosa como la COVID-19, la influenza o el dengue. Por eso, la prevención debe ser integral y no limitarse únicamente al control de la enfermedad cardiovascular”, enfatizó el especialista.

Cedeño señaló que controlar la presión arterial y los niveles de glucosa, además de mantener un peso saludable, no solo disminuye el riesgo de sufrir un infarto o un accidente cerebrovascular, sino que también fortalece la capacidad del organismo para enfrentar otras enfermedades.

De acuerdo con el especialista, algunas personas se concentran exclusivamente en las complicaciones asociadas con la hipertensión o la diabetes, sin considerar que estas condiciones pueden agravar su estado de salud cuando contraen infecciones respiratorias u otras enfermedades transmisibles.

El Minsa también manifestó preocupación por el incremento de enfermedades cardiovasculares entre personas de 20 y 40 años. Entre los factores mencionados están el desconocimiento de antecedentes familiares de hipertensión, diabetes o enfermedades cardíacas y la ausencia de controles médicos periódicos.

Muchas personas desconocen que padecen hipertensión hasta que presentan una complicación. Por ello, la recomendación es realizar controles preventivos de manera periódica a partir de los 20 años, e incluso desde la infancia cuando existen factores de riesgo o antecedentes familiares”, destacó Cedeño.

Como parte de la atención de las enfermedades no transmisibles, el Minsa actualizó sus guías de manejo con un enfoque integral. Los equipos están conformados por médicos, enfermeras, nutricionistas, profesionales de salud mental y trabajadores sociales.

La institución recomendó mantener una alimentación saludable, realizar actividad física regularmente, evitar el consumo de tabaco y alcohol, controlar el peso y acudir a evaluaciones médicas periódicas sin esperar la aparición de síntomas.

La detección temprana y el tratamiento oportuno permiten prevenir complicaciones como infartos, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia renal, además de disminuir el riesgo de desarrollar cuadros graves ante enfermedades infecciosas.