La Chorrera opera con piqueras improvisadas ante la falta de una terminal

Los buses ocupan estacionamientos de parques, áreas próximas a establecimientos y servidumbres públicas, donde diariamente cientos de usuarios hacen fila para abordar las unidades.

La Chorrera, Panamá Oeste/La Chorrera, en la provincia de Panamá Oeste, continúa sin contar con una terminal de transporte público en la que puedan converger las diferentes rutas internas del distrito. Ante la falta de un espacio formal, más de cuatro puntos públicos se han convertido en piqueras improvisadas.

Los buses ocupan estacionamientos de parques, áreas próximas a establecimientos y servidumbres públicas, donde diariamente cientos de usuarios hacen fila para abordar las unidades.

Durante una sesión del Consejo Municipal de La Chorrera, autoridades locales solicitaron a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) ordenar y regular el servicio, especialmente en los alrededores del parque Feuillet.

Carlos Mendoza, representante del corregimiento de Herrera, señaló que la falta de una terminal contribuye al desorden en los espacios públicos.

Estamos viendo el tema de la carencia de una piquera de transporte, una estación donde las personas puedan llegar a tomar transporte, y que promueve el desorden en parques, como es el parque Feuillet. Este es el llamado a la ATTT para que ponga control”, expresó Mendoza.

El representante también mencionó las quejas de los usuarios por el ruido dentro de los buses y la reproducción de música con contenido explícito.

Tenemos siempre quejas de los usuarios por el ruido en el transporte, los altos volúmenes y la música con contenido explícito. Estamos solicitando estas inspecciones”, manifestó.

Mendoza pidió ordenar tanto las rutas internas como los vehículos conocidos como “piratas”, que trasladan pasajeros desde La Chorrera hacia la ciudad de Panamá.

Por su parte, Eliécer Zambrano, representante del corregimiento de El Arado, adelantó que se espera una intervención de los inspectores para descongestionar el área del parque Feuillet.

“En días próximos se hará una intervención con los inspectores para tratar de desahogar ese punto en el parque Feuillet”, expresó Zambrano.

Las autoridades locales también solicitaron reforzar los operativos ante las denuncias de residentes por el ruido excesivo, el contenido de la música reproducida en los buses y el desorden generado en la vía pública.

Con información de Yiniva Caballero.