Investigan incendio en el Instituto Nacional de Agricultura; daños obligan a suspender las clases

El siniestro se registró durante la madrugada en un depósito del gimnasio del plantel, donde se almacenaban colchones. Las autoridades esperan el informe pericial del Cuerpo de Bomberos para determinar las causas del incendio.

Veraguas/Un incendio registrado durante la madrugada de este viernes afectó parte del edificio del gimnasio del Instituto Nacional de Agricultura (INA) Dr. Augusto Samuel Boyd, ubicado entre Divisa y la provincia de Veraguas, provocando cuantiosos daños materiales y la suspensión de las actividades académicas.

De acuerdo con las autoridades del plantel, el fuego se originó cerca de las 2:00 a.m. en un depósito donde se almacenaban numerosos colchones. Al momento del siniestro, los estudiantes internos permanecían en sus dormitorios, por lo que no se reportaron personas heridas.

Autoridades del centro educativo explicaron que las clases fueron suspendidas mientras se evalúan las afectaciones a la infraestructura y se garantiza la seguridad de la comunidad estudiantil.

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"Hoy hemos suspendido las clases tanto por las afectaciones a la infraestructura del gimnasio como para salvaguardar a nuestros estudiantes de cualquier situación que pudiera presentarse", indicaron.

De igual forma, también señalaron que la Policía Nacional realizaba rondas de vigilancia en el área durante la noche y reiteró que el plantel ha solicitado patrullajes frecuentes para reforzar la seguridad de los estudiantes internos.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas del incendio. Se espera que un perito del Cuerpo de Bomberos de Panamá realice la inspección correspondiente para establecer el origen del fuego y cuantificar los daños ocasionados.

Con información de Eduardo Javier Vega