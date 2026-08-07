Panamá celebrará la cuarta edición de la Semana de Templos Abiertos con actividades educativas

La iniciativa, organizada por el Comité Interreligioso de Panamá con el respaldo de la Arquidiócesis de Panamá, permitirá recorrer 12 templos de distintas comunidades de fe con el objetivo de promover el diálogo, la educación y el respeto entre religiones.