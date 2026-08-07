Suspenden clases en el Instituto Nacional de Agricultura tras incendio en el gimnasio
El siniestro se registró durante la madrugada en un depósito del gimnasio del plantel, donde se almacenaban colchones. Las autoridades esperan el informe pericial del Cuerpo de Bomberos para determinar las causas del incendio.
Veraguas/Un incendio registrado durante la madrugada de este viernes afectó parte del edificio del gimnasio del Instituto Nacional de Agricultura, ubicado en Santiago, provincia de Veraguas, provocando cuantiosos daños materiales y la suspensión de las actividades académicas.