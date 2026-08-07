Condenan a 14 años de prisión a ocho personas por tráfico ilícito de personas
La red se dedicaba al tráfico ilícito de personas hacia Estados Unidos y Europa.
Panamá/Ocho personas fueron condenadas a 14 años de prisión cada una; lo mismo fueron aprehendidas durante la operación Cadena, desarrollada por la Policía Nacional en las provincias de Panamá y Colón.
De acuerdo con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), los capturados estaban vinculados a una red dedicada al tráfico ilícito de personas hacia Estados Unidos y Europa.
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Las investigaciones, dirigidas por la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, permitieron demostrar la participación de los condenados en delitos de asociación ilícita, tráfico ilícito de personas y corrupción de servidores públicos.
Según las autoridades, la organización cobraba grandes sumas de dinero a extranjeros para facilitar su salida de Panamá con destino a Estados Unidos y países europeos.
La operación se ejecutó para hacer efectivas las condenas emitidas por los tribunales de justicia.