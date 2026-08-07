Panamá celebrará la cuarta edición de la Semana de Templos Abiertos con actividades educativas

La iniciativa, organizada por el Comité Interreligioso de Panamá con el respaldo de la Arquidiócesis de Panamá, permitirá recorrer 12 templos de distintas comunidades de fe con el objetivo de promover el diálogo, la educación y el respeto entre religiones.

Ciudad de Panamá, Panamá/La cuarta edición de la Semana de Templos Abiertos se desarrollará del próximo lunes hasta el sábado siguiente con una programación que permitirá al público visitar 12 templos de distintas comunidades de fe en Panamá. La iniciativa es organizada por el Comité Interreligioso de Panamá, con el apoyo de la Arquidiócesis de Panamá.

Durante el lanzamiento de la actividad, los organizadores explicaron que el objetivo no solo es abrir las puertas de distintos lugares de culto, sino también fomentar el conocimiento mutuo entre las diversas tradiciones religiosas presentes en el país, promoviendo el respeto y reduciendo los prejuicios.

El presidente del Comité Interreligioso de Panamá, el rabino Gustavo Kraselnik, destacó que la propuesta tiene un importante componente educativo. Expresó que la gente podrá visitar casas de oración que habitualmente no conoce y escuchar directamente de sus integrantes sus creencias, tradiciones, la manera en que practican su fe e incluso conocer aspectos de su gastronomía. Agregó que la mejor forma de promover el respeto es conocer al otro.

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Por su parte, el sacerdote Eusebio Muñoz explicó que cada templo ofrecerá una experiencia distinta para los visitantes, con actividades adaptadas a las características de cada comunidad religiosa.

Las jornadas incluirán espacios de catequesis, dinámicas recreativas, recorridos por los templos y explicaciones sobre sus valores, saberes ancestrales, tradiciones y elementos arquitectónicos.

Los organizadores enfatizaron que la iniciativa no busca promover la conversión religiosa, sino generar espacios de encuentro y diálogo entre personas de distintas creencias. La Semana de Templos Abiertos culminará con el propósito de fortalecer una cultura de paz, tolerancia y respeto hacia la diversidad religiosa que caracteriza a Panamá.

Con información de Elizabeth González