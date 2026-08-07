Transportistas piden aumento de tarifas; ATTT reconoce que deben revisarse

Los transportistas esperan la instalación de una comisión para analizar las dificultades del sector. Según explicaron, únicamente falta el visto bueno de la Presidencia de la República para comenzar las conversaciones.

Chiriquí/Los transportistas de buses y taxis reiteraron a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) la solicitud de revisar las tarifas, al señalar que enfrentan una crisis agravada por la competencia de las plataformas digitales.

Durante una reunión en la provincia de Chiriquí con representantes del sector, el director de la ATTT, Nicolás Brea, reconoció que las condiciones económicas han cambiado desde la última revisión tarifaria, realizada en 2011.

“La revisión de tarifas, la última que hubo en este país, fue en 2011. Ya los factores económicos han cambiado mucho, así que hay que hacer un plan de revisión de tarifas en algún momento”, expresó Brea.

Sin embargo, aclaró que por ahora el Gobierno mantiene un subsidio dirigido al pasajero para evitar que el incremento del combustible se traslade al precio del pasaje.

“Por ahora, el Gobierno ha establecido un plan de subsidio al pasajero para que no tenga la necesidad de aumentar el precio del pasaje por razón del costo del combustible”, añadió.

Jorge Dimas, representante de la Cámara Nacional de Transporte, señaló que ya transcurrieron los 90 días establecidos para una mesa convocada por el presidente de la República y que el sector espera que la ATTT defina la fecha de la próxima reunión.

“Estamos esperando que el director dé la fecha para reunir a los transportistas y entonces determinar cuáles serán las medidas que se van a tomar para ordenar este negocio”, manifestó Dimas al referirse a la operación de las plataformas digitales.

Los transportistas también esperan la instalación de una comisión para analizar las dificultades del sector. Según explicaron, únicamente falta el visto bueno de la Presidencia de la República para comenzar las conversaciones.

En el encuentro también se abordó la aplicación de la Ley 462 de 2025, que reformó la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, y la afiliación de los transportistas al sistema de seguridad social. El Gobierno había acordado previamente con el sector buscar alternativas para evitar aumentos en las tarifas al usuario debido al encarecimiento del combustible.

Con información de Demetrio Ábrego.