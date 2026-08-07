Chiriquí registra sus dos primeras muertes por dengue en 2026; acumula 498 casos

La mayor cantidad de casos se concentra en los distritos de David, Bugaba y Barú.

Chiriquí/La Dirección de Control de Vectores del Ministerio de Salud confirmó las dos primeras muertes por dengue registradas este año en la provincia de Chiriquí. Las víctimas tenían 54 y 45 años y residían en el sector de David Este, en el distrito de David.

Patricio Camarena, jefe de Control de Vectores, lamentó las defunciones e insistió en la necesidad de eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti para reducir los contagios.

La comunidad no está colaborando. Esto es lo que se presenta en un momento dado. Yo lo venía diciendo hace días: señores, tuvimos cinco defunciones el año pasado; ya van dos nuevas aquí en Chiriquí en 2026. Las cosas son serias, el dengue mata, se lo hemos dicho siempre a la comunidad, pero no estamos tomando conciencia del problema”, expresó Camarena.

El funcionario sostuvo que ambas muertes pudieron prevenirse mediante la eliminación oportuna de los criaderos.

“Si no tuviéramos dengue en Chiriquí, si hubiéramos eliminado los criaderos a tiempo, hubiéramos evitado este problema. No podemos estar a la vez en todos lados”, manifestó.

En lo que va de 2026, Chiriquí acumula 498 casos de dengue. La mayor cantidad se concentra en los distritos de David, Bugaba y Barú.

Con información de Demetrio Ábrego.