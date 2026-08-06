Panamá podría importar cerca de 100 mil quintales de cebolla ante afectaciones en la producción

El panorama fue analizado durante una reunión de la cadena agroalimentaria de papa y cebolla, en la que se determinó que, por el momento, la necesidad de importación se concentraría únicamente en la cebolla, mientras que para la papa no se contempla un porcentaje de importación.

Panamá/Panamá podría requerir la importación de cerca de 100 mil quintales de cebolla para cubrir la demanda nacional, ante las afectaciones que han enfrentado los productores como consecuencia de las condiciones climáticas.

El panorama fue analizado durante una reunión de la cadena agroalimentaria de papa y cebolla, en la que se determinó que, por el momento, la necesidad de importación se concentraría únicamente en la cebolla, mientras que para la papa no se contempla un porcentaje de importación.

Los productores señalaron que las condiciones adversas han provocado una importante reducción en los rendimientos de algunos cultivos.

“Definitivamente no se esperaban, pero los rendimientos en algunos casos llegaron hasta el 25% de lo que se esperaba. Obviamente, eso ha afectado de una manera sorprendente; estamos viviendo una situación que nunca se había visto”, explicó Lorenzo Jiménez, productor agrícola.

Desde el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) se advirtió que las lluvias continuarán, aunque podrían registrarse acumulados por debajo de los valores habituales.

“Las lluvias durante este periodo no van a desaparecer. Vamos a tener menos lluvia que sus valores normales; sin embargo, este último periodo del año es el periodo de más intensidad de las lluvias y eso les favorece”, explicó Berta Olmedo, del Imhpa.

Ante este escenario, se evalúa solicitar la importación de aproximadamente 100 mil quintales de cebolla. La cantidad definitiva dependerá tanto del comportamiento de las condiciones climáticas como de la demanda durante los próximos meses.

El consumo nacional de cebolla supera los 50 mil quintales mensuales, por lo que las autoridades y productores mantienen seguimiento a la disponibilidad del rubro para determinar las cantidades que será necesario traer del extranjero y garantizar el abastecimiento del mercado.

Con información de Demetrio Ábrego