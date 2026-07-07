Productores alertan por sobreoferta de papa y cebolla; precios en el campo caen hasta los 30 centavos

Según un productor, el país se mantendrá abastecido de ambos rubros, aunque el exceso de oferta seguirá presionando los precios.

Los productores de Tierras Altas advirtieron sobre una sobreoferta de papa y cebolla que ha provocado una fuerte caída en los precios pagados en el campo, donde la libra de ambos productos se comercializa entre 30 y 35 centavos, mientras las ventas continúan siendo bajas.

La situación, según explicaron agricultores y comerciantes de la región, responde a una mayor producción favorecida por las condiciones climáticas y, en el caso de la cebolla, al ingreso de producto procedente de las provincias centrales.

Lorenzo Jiménez, productor de Tierras Altas, señaló que la sobreproducción genera preocupación debido a que estos dos cultivos son los principales motores de la economía agrícola de la región.

"En estos momentos podríamos decir que en ambos rubros, en la papa y la cebolla, hay una sobreproducción. Esta situación es preocupante porque este es el bastión de Tierras Altas; donde estos dos rubros se caen, se cae el resto de todo", explicó.

Jiménez explicó que, de acuerdo con las cifras oficiales que manejaba el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), para julio se esperaba un déficit en la producción de papa. Sin embargo, las condiciones climáticas favorecieron el rendimiento de los cultivos y la producción terminó superando las estimaciones.

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En el caso de la cebolla, indicó que el mercado también se vio impactado por el traslado de producción proveniente de las provincias centrales, lo que incrementó la oferta disponible en Tierras Altas.

Añadió que la Cadena Agroalimentaria había recomendado la importación de 30 mil quintales de cebolla para julio, con base en las proyecciones disponibles en ese momento. No obstante, la situación cambió y finalmente no se autorizó la importación para agosto al prever un traslado del producto nacional.

Según el productor, el país se mantendrá abastecido de ambos rubros, aunque el exceso de oferta seguirá presionando los precios.

Sara Navarro, comerciante de la región, confirmó que los precios que reciben los productores han disminuido considerablemente.

"Ahorita mismo la libra de papa en el campo está a 32 centavos y la cebolla entre 30 y 34 centavos, bien bajo", indicó.

La comerciante agregó que, pese a la reducción en los precios, la demanda continúa siendo limitada.

"Las ventas están bien bajas de todos los productos", aseguró.

Los productores esperan que se adopten medidas que permitan estabilizar tanto la producción como los precios, con el fin de evitar que la sobreoferta continúe afectando la rentabilidad de uno de los principales sectores agrícolas del país.

Información de Demetrio Ábrego

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