Bocas del Toro: MOP atendió deslizamientos en vía hacia Bonyic tras las fuertes lluvias

La entidad informó que las labores continuarán en distintos puntos de la zona, donde se han registrado nuevos deslizamientos, con el fin de despejar la carretera y asegurar el libre tránsito.

Panamá/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) realizó labores de remoción de material producto de los deslizamientos registrados en la carretera que conduce hacia Bonyic, con el objetivo de restablecer las condiciones de seguridad y mantener habilitado el tránsito vehicular en este sector de la provincia de Bocas del Toro.

Los trabajos fueron ejecutados por el Departamento de Mantenimiento del MOP en coordinación con el Cuerpo de Bomberos, como parte de las acciones para garantizar la movilidad de los usuarios que transitan por esta importante vía.

La entidad informó que las labores continuarán en distintos puntos de la zona, donde se han registrado nuevos deslizamientos, con el fin de despejar la carretera y asegurar el libre tránsito.

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De manera paralela, cuadrillas de mantenimiento intervinieron un punto crítico en el corregimiento de El Silencio, donde la insuficiencia del sistema de drenaje generaba un cuello de botella que aumentaba el riesgo de inundaciones durante las lluvias.

Como parte de los trabajos, se abrió el canal y se retiró la tubería existente para facilitar el descenso del nivel del agua. Posteriormente, se reinstaló la línea de tubería y se añadió una adicional, incrementando la capacidad del sistema de drenaje.

Las labores también incluyeron el recubrimiento con material pétreo y el relleno del camino, con el propósito de encauzar adecuadamente las aguas hacia el canal y garantizar que los residentes ubicados en la parte posterior de la comunidad puedan mantener un acceso seguro a sus viviendas, incluso durante las precipitaciones.