Ampliación de vía España: comerciantes comienzan a desalojar locales para dar paso al proyecto

Negocios con décadas de funcionamiento ya iniciaron su mudanza, mientras clientes expresan preocupación por el posible aumento en los precios de las comidas populares.

Varios locales comerciales ubicados a lo largo de la vía España, en el corregimiento de Carrasquilla, ya comenzaron a ser desmantelados para dar paso al proyecto de ampliación de esta importante arteria vial, una obra valorada en más de 80 millones de dólares.

Restaurantes, fondas, barberías, salones de belleza y otros pequeños negocios que durante décadas funcionaron en la zona han empezado su proceso de mudanza, en medio de las adecuaciones previas al inicio de los trabajos, previstos para las próximas semanas.

La obra contempla la ampliación de 5.4 kilómetros de la vía España, desde el sector de El Balboa hasta Vía Porras, con el objetivo de incorporar nuevos carriles exclusivos para el transporte público y mejorar la movilidad de miles de usuarios que transitan diariamente por este corredor.

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Propietarios aceptan el cambio, aunque cuestionan la falta de indemnización

Una de las propietarias de los comercios explicó que, aunque comprende la importancia del proyecto, el proceso no ha estado exento de inconformidades.

Indicó que desde hace varios meses fueron notificadas sobre la ampliación y participaron en reuniones con las autoridades para conocer las alternativas disponibles.

La comerciante aseguró que sus negocios estaban ubicados en un terreno privado y no en servidumbre, por lo que considera que debió existir algún tipo de compensación económica.

Pese a ello, decidió trasladar sus establecimientos para garantizar la continuidad de sus operaciones y conservar las plazas de trabajo de sus colaboradores.

Además, adelantó que los negocios serán reubicados en locales cercanos con el propósito de mantener su clientela habitual.

Clientes temen aumento en los precios

El cierre temporal de estos establecimientos también preocupa a quienes por años acudieron al conocido sector de "El Corrientazo", famoso por ofrecer desayunos y almuerzos a bajo costo.

Algunos clientes señalaron que estos restaurantes representaban una alternativa económica para trabajadores y residentes del área, por lo que temen que los nuevos locales impliquen mayores costos de operación y, en consecuencia, un incremento en los precios.

Uno de los consumidores, cliente desde hace más de tres décadas, manifestó su preocupación porque considera que el traslado podría encarecer los tradicionales almuerzos económicos que caracterizaban al lugar.

Proyecto busca movilizar a más pasajeros

El proyecto de ampliación de la vía España había permanecido durante varios años en etapa de estudios técnicos y ambientales.

Ahora, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) impulsa su ejecución con el objetivo de mejorar el flujo vehicular y fortalecer el transporte público.

Según las proyecciones oficiales, una vez concluida la obra, estimada en aproximadamente dos años, este corredor podrá movilizar cerca de 100 mil pasajeros diarios, unos 40 mil más que la capacidad actual.

Las autoridades también han informado que mantienen conversaciones con comerciantes y propietarios afectados para coordinar el desarrollo del proyecto y las reubicaciones necesarias antes del inicio de los trabajos.

Información de Fabio Caballero