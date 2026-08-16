El futuro de Kuwait, atado al estrecho de Ormuz

El petróleo ha sido el sustento económico de este diminuto país del Golfo, donde más del 90% del ingreso gubernamental y casi todos los ingresos por exportaciones provienen de la venta de crudo. El país posee cerca del 6% del total de las reservas mundiales de petróleo.

Kuwait, Kuwait/El sector petrolero de Kuwait, símbolo de prosperidad durante décadas, ha permanecido prácticamente paralizado desde el inicio de la guerra en Oriente Medio a raíz del bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde transitaban sus exportaciones de crudo, hoy desplomadas.

El bloqueo de esta vía marítima estratégica ha desatado en Kuwait la mayor crisis en décadas y su futuro está atado al acceso de Ormuz, donde la guerra entre Estados Unidos e Irán frenó desde el 28 de febrero el tránsito petrolero por sus aguas.

El petróleo ha sido el sustento económico de este diminuto país del Golfo, donde más del 90% del ingreso gubernamental y casi todos los ingresos por exportaciones provienen de la venta de crudo. El país posee cerca del 6% del total de las reservas mundiales de petróleo.

A diferencia de Arabia Saudita o Emiratos Árabes Unidos, Kuwait no tiene oleoductos por el estrecho, lo cual obliga a sus exportaciones de crudo a salir en barco por la disputada vía marítima para llegar al mercado internacional.

"Sin duda, esta es la crisis más grande y difícil que hemos enfrentado en el sector petrolero de Kuwait desde la invasión iraquí de 1990", comentó Shaik Nawaf Saud Al Sabah, jefe ejecutivo de la estatal Kuwait Petroleum Corporation (KPC).

Cuando llegó una fuerza internacional encabezada por Estados Unidos, el ejército del líder iraquí Sadam Husein incendió cientos de pozos, destruyó tanques de almacenamiento y atacó refinerías, causando daños catastróficos a gran parte del sector petrolero del país.

"Crisis"

Este año, Kuwait no ha sufrido aquel nivel de destrucción con la guerra que Estados Unidos e Israel empezaron con Irán, pero tampoco ha resultado ilesa.

Tras el inicio de la guerra, KPC declaró situación de fuerza mayor, una maniobra legal que protege a una empresa cuando no puede cumplir sus obligaciones contractuales por eventos imprevistos, como guerras o desastres naturales.

El país también ha enfrentado frecuentes ataques iraníes contra sus plantas de desalinización de agua, instalaciones eléctricas e infraestructura petrolera, además de bombardeos de bases militares estadounidenses.

"Esta crisis nos presenta un nuevo desafío", comentó Al Sabah a la AFP en una entrevista en la sede temporal donde se instaló luego de que un dron alcanzó la base de KPC en abril.

Antes de la guerra, Kuwait producía poco más de 2,6 millones de barriles diarios de petróleo, con un plan ambicioso de alcanzar 4 millones de barriles diarios para 2040.

"Cuando se abra el estrecho y regrese al libre movimiento, podremos volver a los niveles de producción de antes de la guerra y más", comentó.

No obstante, se negó a decir cuánto petróleo puede producir Kuwait actualmente.

"Es algo que, durante la guerra, preferimos guardar para nosotros mismos", dijo.

Según datos oficiales preliminares, la economía de Kuwait se contrajo 4,6% interanual en el primer trimestre de 2026, y el sector petrolero de su PIB se desplomó 12,5%.

"En la sangre"

Los kuwaitíes han sido resilientes frente a la guerra y los ataques iraníes.

Por la noche, las luces en las principales instalaciones energéticas del país se apagan.

También se instalaron andamios alrededor de muchos tanques de almacenamiento donde se guardan grandes cantidades de crudo, con la esperanza de proteger las estructuras de ataques futuros.

"Nos hemos recuperado de cosas peores. Somos Kuwait. Llevamos la resistencia en la sangre", declaró a la AFP Noura, de 45 años, en el mercado de Al Mubarakiya.

Pero en conversaciones privadas, los kuwaitíes son mucho más francos, algunos incluso critican a Estados Unidos y la insistencia del presidente Donald Trump de continuar la guerra.

Al Sabah insiste en que KPC ejecuta planes de contingencia y asegura que los tanques de almacenamiento fuera de la región ayudan a compensar la crisis del estrecho.

Pero incluso con esos planes, los expertos advierten que el futuro de Kuwait depende de Ormuz.

"La dependencia kuwaití de Ormuz se ha vuelto una vulnerabilidad estratégica", comentó Amena Bakr, jefa de Oriente Medio para la empresa de información marítima Kpler.

Consideró que el país dispone de suficientes recursos financieros para enfrentar un choque temporal.

"Pero cuanto más se arrastra la guerra, más expuesta estará la economía a los riesgos de no tener una ruta segura de exportación de su crudo", agregó.

Al Sabah admitió que no hay sustitutos para un acceso ilimitado al estrecho.

"Si no hay libre flujo de hidrocarburos a través del estrecho de Ormuz y libre navegación por el estrecho de Ormuz, se producirá otra crisis energética muy rápidamente", advirtió.