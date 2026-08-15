Terremoto en Colombia: Familiares de víctimas del terremoto buscan identificar a sus seres queridos

Decenas de personas acuden a la sede de Palmira para iniciar los procesos de reconocimiento tras el colapso de edificaciones en la región.

Palmira, Colombia/La angustia y la incertidumbre continúan para decenas de familias que acuden a las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en la sede de Palmira. En el lugar, sobrevivientes y allegados intentan confirmar la suerte de los desaparecidos en el terremoto en Colombia, que sacudió fuerte a la cercana Cali, capital de Valle del Cauca, y otras ciudades colombianas.

Entre las personas que aguardan por información se encuentra María Eugenia, quien busca a su prima Isabel Guasaquillo Chávez, profesional del sector de la salud. De acuerdo con su testimonio, perdieron el contacto con ella desde el día del movimiento telúrico y acudieron al organismo forense tras recibir indicaciones sobre su posible traslado a esta sede. La familia intenta avanzar en el proceso mediante fotografías y material de contraste.

"Hay mucha gente y mucha confusión. La gente de la Cruz Roja y los psicólogos nos han tratado muy bien, nos dan agua y apoyo, pero la zozobra y la tristeza son muy grandes. Uno no quisiera encontrar a su familiar aquí, pero necesitamos tener la certeza para darle una santa sepultura", expresó María Eugenia.

Por su parte, Jorge, otro de los allegados presentes a las afueras del lugar, busca a su hermana Claudia, quien laboraba en una estructura que colapsó durante el sismo. Tras varias horas de espera a la intemperie, aguarda el ingreso a las salas de cotejo para la verificación de huellas dactilares y documentos de identidad.

"Es una angustia tremenda. Uno guarda hasta el último segundo la fe de que todo sea una confusión, pero al ver tanto sufrimiento, se le parte a uno el corazón", manifestó Jorge sobre las labores de atención a los damnificados y familiares.

En el punto se mantiene el despliegue de asistencia humanitaria, con puestos de atención médica, acompañamiento psicológico y soporte espiritual para mitigar el impacto de la emergencia por el sismo en la población afectada. Las autoridades y peritos forenses continúan con los protocolos de verificación y entrega de los cuerpos rescatados.

Con información de Fabio Caballero.