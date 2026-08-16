Huracán Lala causa intensas lluvias en Hawái

El gobernador de Hawái, Josh Green, declaró el estado de emergencia el jueves.

Honolulú, Estados Unidos/El ojo del huracán Lala se acercó el sábado a la parte sur de la Isla Grande de Hawái, mientras intensas lluvias y fuertes vientos azotaban el estado insular estadounidense del Pacífico.

Lala se convirtió en huracán de categoría 1 alrededor de las 9:00 hora local (19:00 GMT) con vientos de hasta 120 km/h.

"Se espera que los dañinos vientos con fuerza de huracán sigan en la Isla Grande de Hawái durante la noche", indicó el Centro Nacional de Huracanes en su aviso de las 03:00 GMT, advirtiendo de lluvias intensas y "olas grandes y peligrosas" en sectores de Hawái el fin de semana.

"Lala se desplaza hacia el noroeste", pero "sigue siendo posible algún movimiento errático esta noche mientras interactúa con la Isla Grande de Hawái", dijeron las autoridades estadounidenses.

Se espera que gire hacia el oeste el domingo y aumente su velocidad "mientras el núcleo de la tormenta se mantiene al sur de las islas principales más pequeñas de Hawái y de las islas más orientales de Sotavento durante la primera parte de la próxima semana", añadieron.

La Isla Grande es la segunda más poblada del archipiélago, con 210,000 habitantes, detrás de Oahu, con más de un millón de personas.

Las lluvias "provocarán inundaciones y deslizamientos de tierra que amenazan la vida, especialmente en zonas de terreno escarpado", señaló el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en su aviso de las 18:00 GMT.

Se reportaron cortes de electricidad que afectaron a más de 20.000 personas en Hawái la tarde del sábado, y las autoridades meteorológicas confirmaron "vientos dañinos y lluvias intensas" extendiéndose por la Isla Grande, famosa por el surf y el turismo.

El gobernador de Hawái, Josh Green, declaró el estado de emergencia el jueves.

Lala "representa una amenaza seria para nuestro estado, particularmente para la isla de Hawái, y estamos actuando para asegurar que los recursos estén disponibles cuando sean necesarios", dijo en un comunicado.

La Agencia Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) dijo que en la Isla Grande podrían presentarse precipitaciones de más de 60 centímetros y una marejada ciclónica con "olas peligrosas".

Un potente fenómeno de El Niño se ha formado en el centro del océano Pacífico ecuatorial, con temperaturas tan altas que la NOAA pronostica un 69% de probabilidad de "un evento histórico que superaría la intensidad de episodios previos de El Niño desde 1950", entre octubre y diciembre.

Los científicos advierten con regularidad que el cambio climático, causado por la dependencia de la humanidad a los combustibles fósiles, ha aumentado la frecuencia e intensidad de eventos extremos.