Clima en Panamá: Pronostican aguaceros muy fuertes este domingo; advierten sobre crecidas y deslizamientos

El cielo permanecerá mayormente nublado este domingo, con lluvias y aguaceros acompañados de tormentas eléctricas en varias regiones del país.

Panamá/Las lluvias de mayor intensidad se esperan durante la tarde desde la península de Azuero hasta Chiriquí y al sur de Darién. En el Caribe, las olas podrían alcanzar los 2.90 metros, de acuerdo al informe del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

El cielo permanecerá mayormente nublado este domingo, con lluvias y aguaceros acompañados de tormentas eléctricas en varias regiones del país. Algunos episodios podrían ser muy fuertes y provocar el aumento de los niveles de ríos y quebradas, además de deslizamientos.

En la vertiente del Caribe se esperan durante el día lluvias intermitentes de distintas intensidades desde Colón hasta Bocas del Toro, con potencial de alcanzar acumulados significativos. En la comarca Guna Yala se pronostican aguaceros de menor intensidad con tormentas.

Durante la mañana, las condiciones más inestables del Pacífico se concentrarán en la región oriental y los sectores marítimos. Los aguaceros podrían avanzar hacia las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Coclé, así como la península de Azuero.

Para la tarde se anticipan aguaceros con tormentas que podrían alcanzar intensidades muy fuertes desde Azuero hasta Chiriquí y al sur de Darién. En el resto de la vertiente del Pacífico se esperan precipitaciones de menor intensidad.

Las lluvias dispersas persistirán durante la noche entre Chiriquí y Azuero, así como al sur de Darién. En el resto de la región predominarán los cielos nublados con lluvias ligeras.

Las tormentas eléctricas también podrían generar ráfagas locales de viento. Se recomienda precaución en las áreas marítimas y seguir las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil.

En el Caribe se esperan olas de entre 1.20 y 2.90 metros, con periodos de ocho a nueve segundos. Para el Pacífico se pronostican olas de entre 0.61 y 1.60 metros, con periodos de 10 a 14 segundos.

Las temperaturas máximas estarán entre 23 °C y 27 °C en la cordillera Central y entre 28 °C y 30 °C en el resto del país. Los índices de radiación UV-B oscilarán entre 3 y 7, correspondientes a niveles de riesgo moderados y altos.