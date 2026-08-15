Caja de Seguro Social habilitará agencias este domingo para orientar sobre 'Mi Retiro Seguro'

La Caja de Seguro Social atenderá de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. El plazo para realizar la elección vence el martes 18 de agosto de 2026.

Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) abrirá sus agencias administrativas este domingo 16 de agosto para orientar a los asegurados sobre “Mi Retiro Seguro” y despejar las dudas que aún tengan antes de que cierre el plazo.

La Caja de Seguro Social explicó que la jornada permitirá a los usuarios conocer su situación, hacer consultas sobre su cuenta individual y recibir orientación directa.

El plazo para realizar la elección vence el próximo martes 18 de agosto, por lo que la institución exhortó a los asegurados con preguntas pendientes a aprovechar la atención dominical.

Agencias que no abrirán

La CSS informó que este domingo no estarán habilitadas las agencias de Volcán, Puerto Armuelles y Boquete, en Chiriquí; Soná, en Veraguas; La Villa, en Los Santos; San Carlos y Panamá Pacífico, en Panamá Oeste, y Chepo, en Panamá Este.

Nota relacionada: Más de 50 mil asegurados tienen hasta el 18 de agosto para decidir si se trasladan al nuevo sistema de pensiones de la CSS

Disculpas por la confusión en El Dorado

La institución también ofreció disculpas por la información incorrecta suministrada el sábado en la agencia de El Dorado, donde se indicó que la atención al público había terminado a las 2:00 p.m., un dato que no correspondía al horario establecido.

La Caja de Seguro Social reconoció que ajustes internos llevaron a entregar esa información errada y afectaron a asegurados que llegaron buscando orientación.

Además, pidió disculpas por incidentes aislados que afectaron la calidad del servicio y reiteró su compromiso de brindar información precisa sobre “Mi Retiro Seguro”.