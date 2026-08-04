Más de 50 mil asegurados tienen hasta el 18 de agosto para decidir si se trasladan al nuevo sistema de pensiones de la CSS

La CSS insiste en que, antes de tomar una decisión, los asegurados deben revisar su información y utilizar las herramientas disponibles para comparar las proyecciones de pensión según su situación particular.

Ciudad de Panamá/A solo 14 días de que venza el plazo para tomar una decisión, más de 58 mil personas que podrían beneficiarse del nuevo Sistema Único de Capitalización con Garantía Solidaria aún deben definir si permanecen en su sistema de pensiones actual o se trasladan al nuevo esquema establecido tras la aprobación de la Ley 462, que reformó la Ley 51 de 2005.

César Herrera, director de Finanzas de la Caja de Seguro Social (CSS), explicó que 62,314 personas podrían verse beneficiadas con una decisión de traslado, de las cuales 4,294 ya han tomado una decisión.

Esto deja a 58,020 personas que todavía pueden optar por el nuevo sistema.

El funcionario explicó que la decisión debe ser analizada de manera individual y recomendó utilizar la herramienta Mi Caja Digital, que permite consultar el historial de cotizaciones y realizar proyecciones para determinar qué modalidad podría resultar más conveniente.

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Esas personas tienen la opción, si están en el mixto, de cambiarse, si les conviene; no hay obligación, pero he tirado cálculos, y la mayoría de las personas reciben pensiones de 10 o 15% mejor, pero tienen que entrar a la herramienta y tomar una decisión; nadie los obliga”, señaló Herrera.

De acuerdo con el funcionario, las personas que cotizaron antes de 2007 se encuentran, por regla general, en el Subsistema Exclusivo de Beneficio Definido (SEBD), salvo que hayan optado voluntariamente por trasladarse al Subsistema Mixto. En tanto, quienes comenzaron a cotizar a partir del 1 de enero de 2007 pertenecen al Subsistema Mixto.

Esta información puede ser verificada a través de Mi Caja Digital, donde los asegurados pueden consultar sus datos de cotizaciones y cuotas.

Herrera detalló que entre quienes deben prestar especial atención están las personas que se jubilarán entre ahora y 2032, incluyendo mujeres que alcancen las edades de jubilación correspondientes durante ese periodo.

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El funcionario también aclaró que la decisión no se limita únicamente a quienes están próximos a jubilarse.

Ejemplo, un hombre de 48 años; puede que a esa persona, dependiendo de su estabilidad laboral y el salario actual que gane, también le convenga cambiarse, pero tiene que tomar una decisión, porque la herramienta permite hacer proyecciones”, explicó.

En caso de que un asegurado detecte irregularidades en sus aportes o en el registro de sus cuotas, Herrera recordó que puede presentar los reclamos correspondientes ante la CSS para que sean revisados.

La fecha límite para tomar la decisión es el 18 de agosto de 2026. Hasta ese día, los asegurados que cumplen con las condiciones podrán definir si permanecen en su sistema de pensiones actual o se trasladan al nuevo Sistema Único de Capitalización con Garantía Solidaria.

La CSS insiste en que, antes de tomar una decisión, los asegurados deben revisar su información y utilizar las herramientas disponibles para comparar las proyecciones de pensión según su situación particular.

Herrera detalló que el procedimiento consiste en registrarse, verificar las cuotas, realizar la proyección y consultar fuentes oficiales antes de definir qué opción tomar.

La herramienta presenta una recomendación basada en las características actuales de cada asegurado. Es decir, puede recomendar permanecer en el sistema actual o trasladarse al nuevo modelo.

Herrera detalló que el procedimiento consiste en registrarse, verificar las cuotas, realizar la proyección y consultar fuentes oficiales antes de definir qué opción tomar.

La herramienta presenta una recomendación basada en las características actuales de cada asegurado. Es decir, puede recomendar permanecer en el sistema actual o trasladarse al nuevo modelo, aunque esto solo se trata de una proyección.

El funcionario también destacó que la decisión puede variar de acuerdo con la edad, estabilidad laboral y salario de cada persona.

Herrera aclaró que no todas las personas tienen que realizar un cambio. En los casos en que la plataforma recomienda permanecer en el sistema actual, el asegurado puede simplemente mantenerse allí. Si no realiza ninguna acción, permanecerá en el programa correspondiente.

Para conocer a qué sistema pertenece, también podrá ingresar a la herramienta: https://micajadigital.css.gob.pa/

¿Cuáles son las ventajas del nuevo sistema?

Entre los principales cambios introducidos por la Ley 462 está el aumento del porcentaje que se destina al componente de ahorro. De acuerdo con Herrera, anteriormente se destinaba un 10%, mientras que con el nuevo modelo se aporta 13.5% del salario mensual y 18% del décimo.

Esto significa que el asegurado acumulará un mayor monto en su cuenta individual, recursos que posteriormente servirán para financiar su pensión de jubilación.

"Vas a estar acumulando más dinero y tu pensión en cierto rango, va a mejorar", expresó.

El modelo también mantiene un componente solidario, ya que la ley establece determinados mínimos de acuerdo con las cotizaciones realizadas por cada trabajador.

Reclamos por cuotas o salarios

La CSS también hizo un llamado a revisar cuidadosamente el historial de aportes. Si una persona considera que sus cuotas o salarios registrados presentan alguna irregularidad, puede presentar un reclamo a través de la plataforma.

Herrera explicó que, además de la herramienta digital, la institución cuenta con 28 agencias y tres subagencias a nivel nacional, donde personal capacitado puede atender las consultas relacionadas con el nuevo sistema de pensiones.

El funcionario recomendó que los asegurados primero ingresen a Mi Caja Digital, revisen sus datos y luego acudan presencialmente a una agencia si mantienen alguna duda.

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