Caja de Seguro Social afirma que cuota obrero-patronal supera en 6.9% a las de 2025, pero morosidad de sector público aumentó

La cifra equivale a un crecimiento del 6.9 % en comparación con los $2,100 millones recaudados entre enero y junio de 2025.

Ciudad de Panamá/Los ingresos de la Caja de Seguro Social (CSS) por concepto de cuotas obrero-patronales alcanzaron los $2,245.7 millones durante los primeros seis meses de 2026, lo que representa un incremento de $145.7 millones frente al mismo periodo del año anterior.

La cifra equivale a un crecimiento del 6.9% en comparación con los $2,100 millones recaudados entre enero y junio de 2025.

De acuerdo con la institución, este aumento fortalece su capacidad financiera para cumplir con las prestaciones destinadas a asegurados, pensionados y beneficiarios, entre ellas el pago de pensiones, subsidios, servicios médicos y otras obligaciones.

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Morosidad aumenta por deudas del sector público

Pese al crecimiento de los ingresos, la cartera morosa también registró un incremento. Al cierre de diciembre de 2025, las cuentas pendientes ascendían a $279.4 millones, mientras que para junio de 2026 se ubicaron en $301.9 millones.

Según la CSS, el 78 % del aumento de la morosidad se concentra en diez empleadores del sector público. Entre ellos figura la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), cuya deuda con la institución alcanza los $10,992,079, cerca de B/.11 millones.

El director ejecutivo de Finanzas de la CSS, César Herrera, explicó que algunas entidades que aparecían como morosas al cierre del informe de junio ya cancelaron sus compromisos o iniciaron procesos para ponerse al día.

“Aunque figuraban como morosas al momento de cerrar el informe de morosidad publicado en junio de 2026, algunas entidades ya pagaron sus deudas o iniciaron el proceso para ponerse al día y eso se reflejará en el informe de cierre de año”, señaló.

Herrera agregó que los casos que aún mantienen atrasos fueron remitidos a la jurisdicción coactiva para continuar con las acciones de cobro establecidas por la ley.

La CSS reiteró el llamado a los empleadores públicos y privados para que se mantengan al día con sus obligaciones o se acojan oportunamente a convenios y arreglos de pago.

La institución recordó que el cumplimiento de las cuotas permite sostener las pensiones, subsidios y demás prestaciones a las que tienen derecho los trabajadores.

Como parte de sus acciones de transparencia y rendición de cuentas, la CSS publica dos veces al año el listado de empleadores que acumulan tres meses o más de morosidad, conforme al artículo 17 de la Ley 462.