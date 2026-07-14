Caja de Seguro Social: Empleadores adeudan más de $300 millones tras repunte de la morosidad

La morosidad patronal representa uno de los principales desafíos para las finanzas de la CSS, debido al impacto que tiene sobre la recaudación de cuotas y el financiamiento.

Ciudad de Panamá/La deuda que mantienen los empleadores con la Caja de Seguro Social (CSS) volvió a superar los $300 millones, luego de registrar un aumento durante el primer semestre del año, revirtiendo así la tendencia a la baja que se había mantenido en los últimos dos años.

De acuerdo con las cifras más recientes, la morosidad aumentó en $22 millones entre enero y junio, lo que representa un incremento promedio de $3.7 millones por mes.

“Si no se reciben estas cotizaciones, se afecta la reserva del fondo, pero además están los derechos a los trabajadores porque un trabajador cuya cuota no ha sido para nada, pierde prestaciones sociales, pierde cobertura de salud y pierde la posibilidad de jubilarse en el momento de acumular su cuota”, indicó Ana Patiño, economista.

Además del aumento en el monto adeudado, también creció la cantidad de empleadores morosos. Un total de 184 empresas que al cierre de diciembre se encontraban al día con sus obligaciones pasaron a registrar incumplimientos en sus pagos durante este año.

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TVN Noticias solicitó información a la Caja de Seguro Social sobre las acciones que implementará para enfrentar el incremento de la morosidad; sin embargo, al cierre de esta nota, la institución no había emitido una respuesta.

“100% es una responsabilidad de los empleadores, pero también es responsabilidad de la Caja del Seguro Social cobrar y claro, en los casos donde se le cobran los trabajadores y las empresas no pagan habiendo retenido la plata, tiene un impacto criminal, es un delito”, explicó Guilia De Sanctis, presidenta de Apede.

Por su parte, la economista Ana Patiño señala que debe haber una mayor fiscalización por parte de la CSS sobre los empleadores.

“La Caja del Seguro Social tiene una sección de cobro, tiene juzgados ejecutores”, puntualizó la presidenta de Apede.

Las estadísticas reflejan que más del 60 % de la deuda se concentra en la provincia de Panamá, seguida por Chiriquí y Colón, que ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente.

La morosidad patronal representa uno de los principales desafíos para las finanzas de la CSS, debido al impacto que tiene sobre la recaudación de cuotas y el financiamiento de los distintos programas de la institución.

Con información de Nicanor Alvarado