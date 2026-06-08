CSS llama a exfuncionarios a retirar cheques por prima de antigüedad y otros derechos laborales

La CSS exhortó a quienes hayan laborado anteriormente en la entidad y mantengan pagos pendientes a verificar su situación.

Ciudad de Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) hizo un llamado a exfuncionarios de la institución para que acudan a retirar cheques emitidos en concepto de prima de antigüedad y otros derechos laborales pendientes de cobro, entre ellos vacaciones, décimo tercer mes y otros pagos correspondientes a prestaciones adquiridas durante su relación laboral con la entidad.

La institución informó que los cheques se encuentran disponibles en el Departamento de Pago, Empleados y Otros Derechos, ubicado en el tercer piso del edificio 519, en Clayton, donde los beneficiarios podrán realizar el trámite correspondiente para recibir los fondos que les corresponden.

La CSS exhortó a quienes hayan laborado anteriormente en la entidad y mantengan pagos pendientes a verificar su situación y acercarse a las oficinas habilitadas para evitar retrasos en la entrega de estos beneficios.

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Asimismo, destacó la importancia de que los exservidores públicos retiren oportunamente estos cheques, ya que forman parte de los derechos laborales reconocidos por la institución tras la culminación de sus funciones.

Los interesados pueden obtener información adicional a través del portal oficial de la Caja de Seguro Social o comunicarse directamente con el Departamento de Pago, Empleados y Otros Derechos mediante los teléfonos 513-1665 y 513-1575.

La entidad reiteró su compromiso de garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales y facilitar a los beneficiarios el acceso a los pagos que les corresponden por ley.